Stranizza d'amuri, un esordio: video intervista con Giuseppe Fiorello

La storia di due ragazzi cercando di risarcirli di quello che la vita gli ha tolto. Stranizza d'amuri è un esordio nato da una vicenda reale di cronaca diventata un'ossessione per Giuseppe Fiorello. Lo abbiamo incontrato.

Un articolo letto per caso, una storia vera conosciuta anche "troppo tardi". Un'ossessione per due ragazzi privati negli anni '80 della loro voglia di libertà, cercando in qualche modo di risarcirli attraverso la potenza del cinema. Tante sensazioni diverse, per Giuseppe Fiorello, che l'hanno portato all'esordio nella regia cinematografica di Stranizza d'amuri, occasione di tornare nella sua Sicilia per molto tempo, di rievocare ricordi e profumi della sua adolescenza durante gli anni '80.

Abbiamo incontrato Giuseppe Fiorello, che ci parla insieme al suo giovane protagonista, Gabriele Pizzurro, della sua intensa esperienza in Stranizza d'amuri, nelle sale per BIM distribuzione.