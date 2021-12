Sex and the City: Perché Miranda ha i capelli grigi nel revival? Cynthia Nixon svela il retroscena

News Serie TV

In And Just Like That..., che ha debuttato oggi anche in Italia su Sky e in streaming su NOW, Miranda sfoggia un magnifico colore di capelli argenteo, ben diverso dal suo solito rosso naturale: ecco cosa c'è dietro a questa scelta.

And Just Like That..., il revival di Sex and the City disponibile con i primi due episodi da oggi anche in Italia (su Sky Serie e in streaming su NOW), si presenta come una serie per molti aspetti rivoluzionaria. Le protagoniste non sono più trentenni: ora le amiche Carrie, Miranda e Charlotte sono delle favolose cinquantenni e non ci pensano proprio a nascondere la loro età. Così, proprio come ha fatto la stessa Sarah Jessica Parker che solo qualche settimana fa ha risposto a tono agli hater che facevano notare i segni del tempo, anche le tre storiche amiche si fanno ambasciatrici della age positivity. L'interprete di Miranda Cynthia Nixon, per esempio, ha spiegato che c'è un motivo ben preciso se il suo personaggio adesso porta i capelli grigi.

And Just Like That e il nuovo colore di capelli di Miranda

Ospite del talk show Live with Kelly and Ryan, Nixon ha svelato il retroscena dietro al nuovo colore di capelli di Miranda, ben diverso dal suo rosso naturale a cui eravamo abituati. L'attrice ha spiegato che i capelli grigi sono stati una decisione dello showrunner Michael Patrick King. "Lui ha pensato 'Sai, molte donne durante il lockdown, non potevano andare dal parrucchiere e hanno deciso di non fare la tinta, lasciare che i capelli diventassero grigi. A un certo punto hanno deciso che si piacevano lo stesso. Miranda sarebbe stata sicuramente una di queste donne'. Ecco qua", ha detto. È stato un modo per entrare in sintonia, dunque, con tante donne che durante i mesi più bui della pandemia si sono ritrovate in una situazione del genere. E in effetti una spiegazione di questo tipo si addice molto alla pragmatica Miranda Hobbes.

I primi due episodi di And Just Like That... in versione originale con sottotitoli in italiano, sono già disponibili da oggi on demand su Sky e in streaming su NOW. Sabato 11 dicembre andranno in prima serata su Sky Serie, mentre il sabato successivo, 18 dicembre, sempre su Sky Serie partirà la versione doppiata in italiano.