Sex and the City compie 25 anni: Il videomessaggio celebrativo delle protagoniste (meno una)

Oggi la serie di successo con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis e Kim Cattrall è di nuovo in tv, con il revival And Just Like That...

Potete disperarvi quanto vi pare: non cambierà il fatto che sia passato un quarto di secolo dalla prima volta di Sex and the City in tv. Il tempo scorre inesorabile e invecchia ogni cosa. È successo anche alle amiche di New York City Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes, Charlotte York e Samantha Jones. Ce lo sta raccontato il revival And Just Like That..., dal 23 giugno di nuovo sugli schermi con l'attesissima seconda stagione, su Sky Serie e in streaming su NOW. Nel frattempo, per il 25° anniversario della serie che le ha reso loro delle icone e cambiato ogni cosa da quel punto in poi, creata non dimentichiamolo da Darren Star, le attrici Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis si sono riunite per celebrare l'importante ricorrenza in un video su Instagram, vestite esattamente come i loro personaggi. Non era presente invece Kim Cattrall, apparentemente a causa dei suoi dissidi con Parker. Sappiamo però che l'attrice apparirà nel nuovo ciclo di episodi. E l'augurio, soprattutto alla luce di un traguardo così emozionante, è che questo possa essere l'inizio di qualcosa di meglio.

Sex and the City: Il videomessaggio del cast per il 25° anniversario

"Siamo qui solo per ringraziarvi", esordisce Davis in un video condiviso dal profilo Instagram di HBO, la rete che ha trasmesso Sex and the City per sei stagioni negli Stati Uniti. Parker la segue ammettendo: "Venticinque anni. Oh mio Dio. Cos'è successo nelle nostre vite in 25 anni?". "Tanto", risponde la collega. "Abbiamo creato famiglie, abbiamo creato relazioni. Mi sono resa conto che stavate facendo la stessa esperienza nelle vostre vite e vi amiamo per esservi uniti a noi per così tanti anni", continua Parker.

"Grazie per averci amato, per esservi sintonizzati e averci dato l'opportunità", aggiunge Nixon con un tono pieno di emozione condiviso dalle colleghe. Ringraziamenti portati avanti dalla Davis, per la quale il supporto dei fan è la ragione per cui "siamo stati in grado di farlo per così tanto tempo". Parker conclude dispensando "gratitudine e apprezzamento e affetto", augurando con Nixon e Davis buon anniversario a chi ha amato e continua ad amare questa storia.

Il 25° anniversario del debutto di Sex and the City è stato celebrato anche dal servizio streaming Max, con un video commemorativo che ripercorre alcuni dei momenti più belli e significativi delle avventure sentimentali, professionali e dell'amicizia di Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha, delle loro frasi entrate nella storia del piccolo schermo e nel linguaggio comune e del loro incredibile gusto per la moda. E in attesa della stagione 2 di And Just Like That..., i festeggiamenti si allargano anche all'Italia con l'accensione il 18 giugno su Sky di un canale tematico e l'arrivo sulla piattaforma e su NOW di And Just Like That... Il documentario, un documentario esclusivo che offre uno sguardo unico dietro le quinte delle riprese del più recente nuovo capitolo, includendo filmati e interviste inedite.