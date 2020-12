Can Yaman sarà Sandokan e Luca Argentero il pirata Yanez in una serie tv italiana

News Serie TV

La serie tv è prodotta da Lux Vide, la stessa di Diavoli e Leonardo. Nel cast anche Alessandro Preziosi.

"Ora ci si prepara per Sandokan". A scriverlo, su Instagram, a contorno di una fotografia che ne esalta i muscoli, è Can Yaman, l'attore turco diventato una celebrità anche in Italia con la serie di Canale 5 DayDreamer: Le ali del sogno, star di una nuova produzione televisiva basata sull'iconico personaggio creato dallo scrittore veronese Emilio Salgari, protagonista di numerosi romanzi d'avventura per il ciclo Pirati della Malesia. Prodotta da Lux Vide, la stessa casa di produzione dietro Diavoli e l'attesissima Leonardo, la serie coinvolgerà anche la star di DOC Luca Argentero con il ruolo del corsaro Yanez de Gomera.

Sandokan: I dettagli della serie tv con Can Yaman e Luca Argentero

Scritta da Alessandro Sermoneta (Diavoli) e Davide Lantieri (I delitti del BarLume), Sandokan racconta la storia dell'omonimo pirata del XIX secolo anche conosciuto come la Tigre della Malesia, in lotta contro il potere coloniale dell'impero olandese e di quello britannico nel sud-est asiatico. In aggiunta al luogotenente Yanez, fratello adottivo di Sandokan, nella serie appariranno diversi personaggi femminili forti, come Lady Marianna, per la quale il casting è ancora in corso. Si parla inoltre di un coinvolgimento anche dell'altro attore italiano Alessandro Preziosi (Non mentire), con un ruolo al momento indefinito.

Questa non sarà la prima volta di Sandokan sullo schermo. Nel corso degli anni si sono susseguiti numerosi adattamenti, sia al cinema che in tv. È del 1974 la miniserie con Gigi Proietti Le tigri di Mompracem. Due anni più tardi, Sergio Sollima ha diretto Sandokan con Kabir Bedi, la cui versione del pirata rimane la più celebre di tutte. Sempre Sollima ha portato al cinema La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa!. Bedi ha poi ripreso il ruolo nella miniserie del 1996 Il ritorno di Sandokan.