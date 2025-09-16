TGCom24
Wodody Allen90: 9 film del regista newyorchese tornano in sala per festeggiare i suoi 90 anni. Apre Match Point
News Cinema

Wodody Allen90: 9 film del regista newyorchese tornano in sala per festeggiare i suoi 90 anni. Apre Match Point

Carola Proto

In occasione dei 90 anni di Woody Allen, 9 film da lui diretti e 1 in cui ha solamente recitato saranno di nuovo al cinema. La rassegna, chiamata Woody Allen90, partirà il 29 settembre con Match Point, il film con Scarlett Johansson e Jonathan Rhys Meyers.

Wodody Allen90: 9 film del regista newyorchese tornano in sala per festeggiare i suoi 90 anni. Apre Match Point

Il prossimo 30 novembre Woody Allen compirà 90 anni. Per festeggiarlo degnamente, Minerva Pictures, Filmclub Distribuzione e Rarovideo Channel hanno ben pensato di riportare in sala alcuni dei suoi capolavori, per la precisione 9 titoli da lui diretti e uno in cui ha solamente recitato, che andranno così a formare la Collection Woody Allen90. La selezione spazia fra le commedie slapstick, le commedie sofisticate, le commedie drammatiche e i film drammatici veri e propri. Nella sua lunga carriera il regista ha diretto ben 51 lungometraggi, e quindi la scelta non sarà stata facile. In ogni modo questa è la lista dei film che torneranno al cinema, a cominciare da Match Point che è previsto per il 29 settembre:

  1. Match Point (2005), al cinema dal 29 settembre
  2. La dea dell'amore (1995), al cinema dal 06 ottobre
  3. Accordi e Disaccordi (2000), al cinema dal 13 ottobre
  4. Tutti dicono I love you (1996), al cinema dal 20 ottobre
  5. Pallottole su Broadway (1994), al cinema dal 27 ottobre
  6. Vicky Cristina Barcelona (2008), al cinema dal 3 novembre
  7. Criminali da strapazzo (2000), al cinema dal 10 novembre
  8. Celebrity (1998), al cinema dal 17 novembre
  9. Harry a pezzi (1997), al cinema dal 24 novembre
  10. Ho solo fatto a pezzi mia moglie (2000), al cinema dal 1° dicembre

Match Point: uno dei film migliori di Woody Allen

Match Point è certamente uno dei film più belli di Woody Allen, che ha voluto creare atmosfere simili a quelle del suo Crimini e misfatti e di alcuni thriller hitchcockiani, in particolare L'altro uomo. Candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale, Match Point ha avuto successo perfino negli Stati Uniti, dove il cinema di Woody Allen non ha mai trovato grandi sostenitori, deliziando invece i palati degli spettatori europei

Match Point era interpretato da Brian Cox, Matthew Goode, Scarlett Johansson, Emily Mortimer, Jonathan Rhys Meyers e Penelope Wilton. Scritto dallo stesso Allen, raccontava l'ascesa sociale di un maestro di tennis nell'Inghilterra più posh. Irlandese e di origini modeste, lo sportivo strigeva amicizia con un suo allievo e cominciava a uscire con sua sorella. Un giorno si imbatteva però nella fidanzata dell'allievo - che era un'attrice americana - e si innamorava perdutamente di lei. Match Point affrontava il tema della colpa impunita e aveva tra le sue ispirazioni il romanzo "Delitto e castigo". Il film, inoltre, segnava la prima collaborazione tra Allen e la Johansson, diretta successivamente in Scoop e Vicky Cristina Barcelona.

