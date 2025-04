Val Kilmer, l'attore che non ha mai voluto essere un divo

News Cinema

Talentuoso ma con un carattere poco incline alle richieste e ai compromessi della celebrità, Val Kilmer è stato comunque un attore importante e capace di ruoli che hanno segnato un immaginario e una generazione. Il ricordo di Val Kilmer di Federico Gironi.

Se Tom Cruise è diventato Tom Cruise e Val Kilmer è rimasto Val Kilmer, non è perché l’uno di Top Gun era il protagonista, e l’altro il comprimario (e quanta ironia in quella battuta finale: “You can be my wingman”). Non è perché Cruise fosse un attore migliore di Kilmer (semmai il contrario). Se Tom Cruise è diventato Tom Cruise e Val Kilmer è rimasto Val Kilmer è perché per arrivare a essere una star di prima grandezza devi avere quel sorriso lì che ha Cruise, ma ancora di più devi avere una predisposizione, una determinazione, un carattere. Quel carattere che ti consente di soddisfare le richieste dell’industria, prima che del pubblico, di fare lo slalom tra le insidie della celebrità senza inforcare e tagliando - sorridendo - i suoi traguardi. Ci vogliono attrezzi del mestiere e un certo modo di pensare che magari Val Kilmer aveva pure, ma di certo non aveva voglia di usare.

Eppure, c’è stato un periodo in cui Val è stato lì lì per fare il grande salto. Voglio dire: attorno alla metà degli anni Novanta, Kilmer è stato perfino Batman, nel Batman Forever di Joel Schumacher, il primo dopo il dittico di Burton, quello dove ci sono anche Tommy Lee Jones, Jim Carrey e l’allora signora Cruise, Nicole Kidman. Il problema non è stato il film. Il fatto è che, citando un attore di casa nostra, a Kilmer je doveva anna’, e non gli andava quasi mai. Per capire meglio, c’è un bel documentario che si chiama Val, basato sui materiali girati nel corso da una vita dello stesso Kilmer, e uscito quando già la sua carriera era una cosa secondaria rispetto alla diagnosi di cancro alla gola.



Val: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Non sarà mai diventato un Tom Cruise, Val Kilmer, ma col suo talento, la sua ritrosia e le sue scelte artistiche è stato comunque un attore che ha segnato l’immaginario di una generazione di cinefili, che aveva imparato a volergli bene prestissimo, fin dall’esordio nella commedia demenziale Top Secret!, in cui era una specie di Elvis che finisce in intrighi politici e spionistici durante un tour in una Germania Est che ricorda tantissimo quella nazista. Sono convinto che sia per quel primo suo film, prima ancora che per Top Gun, che Tony Scott e Quentin Tarantino l’hanno poi voluto una decina d’anni dopo proprio nel ruolo di Elvis in Una vita al massimo.

Dopo Top Secret! Kilmer disse due volte no a David Lynch, che lo avrebbe voluto in Dune e in Velluto Blu, sì a Top Gun e pure a Ron Howard, interpretando il Madmartigan di Willow.

E poi, nel 1991, il suo primo grande film, quello che rimane ancora oggi uno dei suoi migliori, in una parte che avrebbe fatto tremare le ginocchia a chiunque: quella di Jim Morrison nel The Doors di Oliver Stone, un film che ha segnato una generazione.

Si apre così, a suon di eccessi e di rock’n’roll, il decennio d’oro della carriera di Kilmer: perché dopo The Doors arriva anche il western Tombstone, ennesima rivisitazione della leggendaria sfida all’OK Corrall firmata da George Cosmatos, in cui è un Doc Hollyday febbrile e emaciato e indimenticabile, di gran lunga superiore a quello di Dennis Quaid nel film gemello e rivale, Wyatt Earp di Lawrence Kasdan; il film in cui recita quella battuta, "I'm your Huckleberry", che non è solo un omaggio al suo mito Mark Twain ma una sorta di dichiarazione programmatica rivolta a sé stesso, tanto da diventare il titolo della sua autobiografia. E poi, ovviamente, Heat di Michael Mann, capolavoro indiscutibile che vede un grandissimo Kilmer nei panni di Chris Shiherlis, amico e braccio destro del Neil di Robert De Niro, e protagonista di scene indimenticabili.





Poi certo, siccome Val Kilmer era fatto così, sono anche gli stessi anni di film più strani e sbilenchi, a volte difficilmente spiegabili, ma che anche per via della sua presenza hanno uno strano fascino: film come L'isola perduta di John Frankenheimer (con cui Kilmer litigò furiosamente), una nuova versione dell'Isola del dottor Moreau in cui c'è anche Marlon Brando (e Kilmer litigò anche con lui); Spiriti nelle tenebre di Stephen Hopkins, in cui recita con Michael Douglas, e soprattutto Il Santo di Phillip Noyce, tentativo di lanciare un nuovo personaggio para-bondiano nell’empireo del box office e ultimo vero tentativo di fare di Kilmer un Tom Cruise.

Da quel momento, dalla fine degli anni Novanta in avanti, le cose cambieranno. Niente più grandi film grandi ambizioni, ma progetti e ruoli diversi. Più vicini alla sensibilità di Kilmer come attore e come artista, alla sua idea tutto sommato pura del mestiere. Ci sono parti in film di una certa dimensione, certo, ma quelli che qui mi preme ricordare sono titoli come il sottovalutatissimo Salton Sea, in cui è un dolente trombettista jazz tossico che vuole vendicarsi degli spacciatori che gli anno ucciso la moglie, o il Wonderland in cui interpreta il leggendario pornodivo John Holmes negli anni del suo declino professionale e umano. O ancora il brutale Spartan di David Mamet, o il divertentissimo Kiss Kiss Bang Bang, l’esordio alla regia di Shane Black nel quale Kilmer fa coppia con Robert Downey Jr.





Quello di Black è l’ultimo grande film da protagonista Kilmer, e non solo perché di lì a poco arriverà il tumore. Ma lo vedremo comunque apparire nel Cattivo tenente di Herzog, o nel Twixt che gli permette di lavorare finalmente con l’amico Francis Ford Coppola, uno che lo avrebbe voluto tra i Ragazzi della 56ma strada. Gli ultimi anni sono faticosi, anche per via della tracheotomia, ma questo non gli impedisce di lasciare il segno quando appare in Song to Song di Terrence Malick, o quando illumina fugacemente quel filmaccio dell’Uomo di neve.

La sua ultima apparizione, nel 2022, ci ha fatto commuovere tutti. Quando è apparso imbolsito dalle medicine e oramai praticamente muto, di nuovo nel ruolo di Iceman in Top Gun:Maverick. In quella scena da groppo in gola in cui lui e Cruise s’incontrano di nuovo dopo anni di lontananza, quella in cui anche Iceman è malato esattamente come il suo interprete, e per farsi capire scrive quello che deve dire su un computer, Iceman dirà a Maverick: "È arrivato il momento di lasciar andare il passato". L’impressione è che Kilmer, forse, stesse parlando più a sé stesso che a Cruise. Che in qualche modo stesse facendo il bilancio di una vita e di una carriera, e si stesse preparando a quello che infine, oggi, tre anni dopo, è purtroppo successo.

Non è stato un Tom Cruise, ma Val Kilmer è stato Val Kilmer, e scommetterei un soldo che lui, di questa cosa, si era fatto una ragione da tempo, e che soprattutto, in questo modo, era più felice e orgoglioso di sé.