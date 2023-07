Umbria Cinema Festival 2023: ecco il programma della terza edizione

News Cinema

Presentato il programma di Umbria Cinema Festival, il festival del cinema italiano diretto da Paolo Genovese, che si svolgerà a Todi dal 21 al 23 luglio.

E' stata presentata la terza edizione di Umbria Cinema, che si svolgerà a Todi dal 21 al 23 luglio, sempre con la direzione artistica del regista Paolo Genovese, presidente della Umbria Film Commission. Nel panorama degli appuntamenti italiani dedicati al cinema nella penisola, Umbria Cinema si differenzia per dedicarsi esclusivamente al cinema italiano, raccontandolo fuori e dentro lo schermo. Il programma di quest’anno vede dieci film italiani in concorso e alcune anteprime di film e documentari. Tra gli ospiti Edoardo Leo, Gabriele Muccino, Francesco Scianna, Rocco Papaleo, Daniele Luchetti, Giacomo Ferrara, Stefano Fresi, Giulio Base. Insieme a loro la star internazionale Matt Dillon, e una delle cantanti italiane più amate, Giorgia. Questa la dichiarazione di Paolo Genovese:

In questo momento portare il cinema tra la gente è estremamente importante, avvicinare il pubblico a chi racconta storie è un modo di fare cultura e conoscenza della nostra cinematografia. Conoscere e incontrare i protagonisti del nostro cinema permette di far capire quanto lavoro e quanta passione c’è dietro ogni singolo film, ed è sicuramente uno dei modi per riavvicinare pubblico alla sala.

I 10 film in concorso a Umbria Cinema Festival

Scordato di Rocco Papaleo

L'ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano

Grazie ragazzi di Riccardo Milani

Mia di Ivano De Matteo

Nostalgia di Mario Martone

La stranezza di Roberto Andò

Stranizza d'amuri di Beppe Fiorello

La quattordicesima domenica del tempo ordinario di Pupi Avati

Il signore delle formiche di Gianni Amelio

Vicini di casa di Paolo Costella

Umbria Cinema 2023: il programma

Questo il programma delle tre serate del festival, gemellato anche con Umbria Jazz, che inizia con una serata dedicata il 20 luglio alle 21.30:

VENERDÌ 21 LUGLIO in Piazza del Popolo. Conducono: Elisabetta Ferracini e Max Locafaro. Ore 21.00: Presentazione dell’edizione 2023 di Umbria Cinema Festival. Ore 21.10: Consegna del Premio Proietti a Edoardo Leo e intervista al vincitore a cura della giornalista Denise Negri. Ore 21.25: Consegna premio Miglior Serie TV a Gabriele Muccino e Francesco Scianna per A casa tutti bene e intervista ai vincitori della giornalista Gloria Satta. Ore 21.40 Esibizione di Rocco Papaleo. Ore 22.00 Presentazione del documentario Raffa con intervista a Alessandro Saba (Director Original Production di The Walt Disney Company Italia) e al regista del documentario Daniele Luchetti, a cura di Boris Sollazzo. Ore 22.15 Proiezione di Raffa in anteprima.

SABATO 22 LUGLIO in Piazza del Popolo. Conducono: Alessandra Viero e Andrea Perroni (tbc) Nel corso della serata: Presentazione della serata e dei film in concorso. Consegna dei premi per: Miglior Film, Miglior Attrice, Miglior Attore, Miglior Regista e Miglior Sceneggiatura. Accompagnamento musicale a cura dell’orchestra del maestro Gerardo Di Lella. Stand up comedy di Andrea Perroni. Consegna Premio Città di Todi a Giacomo Ferrara. Consegna Premio Speciale Umbria Cinema e Intervista a Matt Dillon a cura di Boris Sollazzo. Esibizione di Stefano Fresi accompagnato dalla moglie Cristiana Polegri.

DOMENICA 23 LUGLIO Dalle ore 21:00 in Piazza del Popolo Presenta: Alessandra Viero. Nel corso della serata: Consegna del premio “Miglior Esordio” a Giorgia. Intervista a Enrico Lucherini. Esibizione dei giovani artisti del Laboratorio delle Arti Sceniche accompagnati da Massimiliano Bruno. Proiezione in anteprima del Film TV Rai Margherita delle Stelle. La proiezione sarà preceduta da una presentazione del film cui prenderanno parte Giulio Base, Cesare Bocci e Flavio Parenti.

(foto Ansa: da destra a sinistra Paolo Genovese; l'assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti; il vicesindaco del comune di Todi Claudio Ranchicchio)

Per il dettaglio. le integrazioni e gli aggiornamenti degli appuntamenti vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione umbriacinemafestival.it