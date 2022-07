Tutti a studiare...ma anche no! I film in streaming che hanno scene di culto ambientate in una biblioteca

News Cinema

Ovviamente il titolo di punta è Breakfast Club di John Hughes. Ma anche gli altri ilm in streaming selezionati non scherzano...

Dopo aver visitato la storia del cinema ambientata in un hotel, passiamo oggi a un altro luogo iconico come la biblioteca. Molte famosissime scene di lungometraggi assolutamente riusciti sono state ambientate dentro una biblioteca - pubblica, privata o appartenente a un qualche istituto - come dimostrano i prossimi film in streaming. Eccovi dunque la nostra consueta selezione cinefila. Buona lettura.

Cinque film in streaming che contengono famose scene in biblioteca

Ghostbusters - Acchiappafantasmi

Breakfast Club

La bella e la bestia

Le ali della libertà

Espiazione

Ghostbusters - Acchiappafantasmi (1984)

Ghostbusters - Acchiappafantasmi: Il Trailer per il 30esimo anniversario del film

La prima, straordinaria sequenza del film di culto degli anni ‘80 è ambientata nella New York Public Library, dove gli squinternati Acchiappafantasmi se la vedono per la prima volta con un ectoplasma non propriamente beningo. Una scena perfetta che segna alla perfezione il tono di una commedia magnificamente diretta dal compianto Ivan Reitman. Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver e tutti gli altri attori contribuiscono a fare di Ghostbusters un momento di cinema di genere e d’evasione epocale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Breakfast Club (1985)

Il lungometraggio più personale e sentito di John Hughes, una commedia giovanile che nasconde temi molto profondi e tutt’altro che scontati, un autore che lavora sul genere facendo di Breakfast Club a suo modo un melodramma esistenziale. Emilio Estevez, Ally Sheedy, Molly Ringwald, Judd Nelson e Michael C. Hall sono protagonisti maestosi di un film che va dritto al cuore, che racconta il disagio giovanile come pochi altri hanno saputo fare. Interamente o quasi ambientato nella biblioteca della scuola dove gli studenti vengono confinati per punizione. Ambientazione perfetta e metaforica. Oggi più che mai. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La bella e la bestia (1991)

Nel bel mezzo del grande film d’animazione targato Disney anni ‘90 troviamo la scena in cui Belle scopre la sterminata biblioteca del “mostro” che la ospita più o meno contro la sua volontà. Si tratta di uno dei momenti più riusciti de La bella e la bestia, primo film d’animazione della storia del cinema a essere candidato all’Oscar nella categoria principale. Magia, una sceneggiatura perfetta e personaggi densissimi fanno del progetto uno dei picchi della Disney. Di sempre, non soltanto di quel periodo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Le ali della libertà (1994)

Le Ali della libertà: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata in 4K - HD

Tratto da uno dei quattro racconto di Stagioni diverse scritti da Stephen King, Le ali della libertà diventa uno dei titoli di culto dell’anno, conquistando ben sette nomination all'Oscar tra cui miglior film, sceneggiatura e attore protagonista a Morgan Freeman. Tim Robbins è il personaggio che, chiuso ingiustamente in carcere perché condannato dopo l’assassinio della moglie, adopera al biblioteca per elevare lo spirito degli altri carcerati. Film di spessore, che ci regala personaggi a tutto tondo e momenti di emozione vera. Come il finale “aperto” e indimenticabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Espiazione (2007)

Uno dei grandi film “letterari” dei nostri tempi, che adopera la biblioteca come momento erotico tra una bellissima Keira Knightley e il suo iconico vestito verde e un James McAvoy che stava diventnado una star. Diretto da un ispirato Joe Wright, Espiazione vede anche una giovsnissima ma già grande scoperta Saoirse Ronan, candidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Adattamento di un genio quale Christopher Hampton per un film visivamente stilizzato e importante, con un finale da brividi. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, NOW.