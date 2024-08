Toy Story 4, Quentin Tarantino si rifiuta di vederlo per una semplice ragione

News Cinema

Non è la prima volta che Quentin Tarantino dichiara il suo apprezzamento per un cartoon Disney / Pixar, ma per i Toy Story ha una reale venerazione. Si rifiuta tuttavia di vedere il quarto capitolo.

Toy Story 4 nel 2019 è stato un successo indiscutibile per la Pixar e per la Disney: oltre 1 miliardo di dollari d'incasso mondiale, Oscar per il miglior film di animazione, insomma... la scommessa di riaprire una saga che sembrava una trilogia pagò. Ma non per tutti. Non ci riferiamo solo al pubblico italiano orfano di Fabrizio Frizzi, ma a uno spettatore d'eccezione, Quentin Tarantino. Già in passato Quentin aveva espresso il suo apprezzamento per altri film animati (amò Rapunzel), ma al podcast Club Random di Bill Maher ha rivelato di avere una reale venerazione per i Toy Story. Ha tuttavia un problema psicologico nell'accettare il quarto atto.

[Foto di Quentin Tarantino a cura di Gage Skidmore, da Wikimedia Commons] Leggi anche Quando esce Toy Story 5? Woody e Buzz ci saranno? Tutti i dettagli sull'attesissimo sequel targato Pixar

Quentin Tarantino si rifiuta di vedere Toy Story 4: "Non m'importa se è buono, io ho finito"

Toy Story 4 di Josh Cooley è arrivato in sala quando si pensava che la trilogia composta da Toy Story (1995, diretto da John Lasseter), Toy Story 2 (1999, John Lasseter, Lee Unkrich, Ash Brannon) e Toy Story 3 (2010, Lee Unkrich) avesse concluso il discorso su Woody, Buzz e il loro rapporto con Andy. Il marchio è però troppo remunerativo per essere lasciato in panchina, e d'altronde siamo in attesa di un Toy Story 5 annunciato per il giugno 2026 e affidato alla regia di un veterano come Andrew Stanton. Insomma, la storia prosegue anche dopo aver raggiunto il suo traguardo... ed è questo il problema per Quentin Tarantino.

Sono un grandissimo fan della trilogia di Toy Story. Il terzo è proprio magnifico, è uno dei migliori film che abbia mai visto, e se hai visto gli altri due ti devasta. Il punto è che tipo tre anni dopo [in realtà nove, ndr] ne hanno fatto un quarto e non ho alcun desiderio di vederlo. Avevate terminato la storia nel modo migliore possibile, quindi no: non mi interessa se è buono, io avevo chiuso.