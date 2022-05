Top Gun: Maverick strega la critica USA e piovono recensioni positive

Gli appassionati di cinema sanno benissimo che esiste un sito di recensioni USA molto autorevole e il cui parere negativo o positivo è importante tanto per i registi e gli attori quanto per chi è indeciso su quale film andare a vedere. Si tratta di rottentoamtoes, che ci mostra che Top Gun: Maverick è piaciuto molto a giornalisti e critici.

Il sequel di Top Gun ha raggiunto un punteggio favoloso: il 97% di pareri positivi. Questi ultimi vanno sotto la denominazione di fresh (e cioè freschi, in relazione ai pomodori del nome del sito). Gli altri sono rotten (marci). Quindi, nel momento in cui raggiungerà le sale, il film con Tom Cruise attirerà nei cinema una moltitudine di spettatori.

E’ da notare che il risultato di Top Gun: Maverick non è stato raggiunto da altri mega blockbuster: per esempio da The Batman, che si è fermato all’85% di buone recensioni. The Lost City è al 79%, Doctor Strange nel Multiverso della Follia al 74% e Sonic 2 al 68%.

Sicuramente il merito di un simile risultato va ascritto anche all'effetto nostalgia che certamente ha la nuova avventura di Pete "Maverick" Mitchell, ma è indubbio che Tom Cruise sia fenomenale, come scrivono in molti, e che il testosterone, di cui il primo film traboccava, qui venga tenuto a bada.

Non siamo soltanto noi ad essere felici per l'alto gradimento che Top Gun: Maverick ha registrato, ma anche la Paramount è raggiante. La Major ha espresso la sua gioia su con un post su Twitter. Nel tweet si vedono gli interpreti del film: Tom Cruise al centro, poi Miles Teller, Jennifer Connelly, Jay Ellis e Monica Barbaro.

Ricordiamo che nel film di Joseph Kosinski recitano inoltre Val Kilmer, Ed Harris, Jon Hamm, Glen Powell e Lewis Pullman.

.@TopGunMovie is #CertifiedFresh at 97% on the Tomatometer, with 87 reviews!



See #TopGun: Maverick only in theaters May 27th. pic.twitter.com/7hz9vkSsrK