The Whale: la spiegazione del film la offre il regista Darren Aronosfky

Non è un film complicato, né controverso quanto i precedenti titoli di Aronosfky, però anche The Whale può aprire un dibattito tra gli spettatori.

Siete stati al cinema e avete finalmente visto The Whale?

È molto probabile che ne abbiate discusso all'uscita con le persone che erano con voi. O con alcuni sconosciuti spettatori, compagni di viaggio dello stesso orario di proiezione. O forse in solitaria vi si stanno affastellando in testa pensieri diversi, sulla scia delle emozioni vissute. Questo articolo non si prefigge di darvi la spiegazione di The Whale, non essendoci necessità di farlo. Quanto vediamo sullo schermo è tutto comprensibile, inclusa la licenza poetica che si prende Darren Aronofsky per chiudere l'arco narrativo. Il regista ha firmato storie molto più controverse di questa e, nel caso non le abbiate viste, è vostro dovere (in termini culturali) recuperare i suoi precedenti film: Madre!, Noah, Il cigno nero, The Wrestler, L'albero della vita, Il teorema del delirio e, per gli stomaci forti, Requiem for a Dream.

Siamo tutti d'accordo nel ritenere eccezionale l'interpretazione di Brendan Fraser? L'attore con questo ruolo mette un sigillo alla sua faticosa rinascita artistica. La notte tra il 12 e il 13 marzo sapremo se delle tre nomination ai Premi Oscar che The Whale ha ricevuto (miglior make-up, miglior attrice non protagonista per Hong Chau, miglior attore protagonista), almeno quella di Fraser si trasformerà in una vittoria. Tornando al film, il dibattito si accende tra chi è stato facilmente trascinato dentro la psicologia dei personaggi e chi invece non ci è riuscito per non aver apprezzato alcuni passaggi del racconto giudicati manipolatori, come l'ottimismo e la bontà del protagonista che si infrangono senza speranza contro il suo destino.

The Whale: Darren Aronofsky

L'impatto che The Whale sta suscitando sugli spettatori non trova una reazione unanime. Ad una messinscena spietata, sadica e claustrofobica (il film è tratto dalla pièce teatrale di Samuel D. Hunter) il regista aggiunge il vecchio formato in 4/3 che comprime ulteriormente gli spazi dell'inquadratura per ridurre la possibilità di ampio respiro anche a chi guarda, nel tentativo di massima immedesimazione con Charlie e il sibilo dei polmoni schiacchiati dalla sua stessa cassa toracica. La maggior parte di chi vede il film sarà in lacrime quando inizieranno i titoli di coda. Altri invece sperimenteranno un effetto di distacco, percependo come eccessivo il climax emozionale del film. Qualcuno vorrà cercare un significato nell'ultimo minuto di film, qualcun altro sarà soddisfatto della scelta del regista.

Qui sotto, in poche parole, Darren Aronosfky offre il significato della storia del film:

Penso che The Whale sia proprio come la metafora di Mody Dick. Loro stanno inseguendo la balena, ma in realtà non ciò davvero stanno inseguendo. C'è un vuoto in questi personaggi e l'unico modo per poterlo riempire è entrare in relazione uno con l'altro. Credo che sia di questo che il film voglia parlare.