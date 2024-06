The Watchers - Loro ti guardano, arriva al cinema l'esordio di Ishana Shyamalan: Una lunga clip in anteprima

News Cinema

La figlia di M. Night Shyamalan, già collaboratrice del padre, esordisce nel lungometraggio con una storia fantastica e orrorifica che nasconde anche uno specifico femminile. Oltre a una lunga clip inedita, vi raccontiamo quello che c'è da sapere su The Watchers, al cinema da oggi, 6 giugno, con Warner Bros. Pictures Italia.

Assieme alla moglie Bhavna Vaswani, incontrata alla New York University quando entrambi erano studenti, M. Night Shyamalan ha tre figlie. Una ha scelto la musica, è nota come cantante col suo nome di battesimo, Saleka, e la vedremo presto nel nuovo film del padre, che si intitola Trap. Ishana, invece, è da diversi anni che sta seguendo le orme paterne, facendosi le ossa al suo fianco: gli ha fatto da regista della seconda unità in film come Old e Bussano alla porta, ma soprattutto è stata sceneggiatrice di dieci episodi e regista di sei (uno in più di Manoj) della splendida serie tv Servant.

I tempi erano quindi più che maturi perché questa figlia d’arte (in America sicuramente le darà della nepo-baby, con intento dispregiativo) facesse il suo esordio nella regia di un lungometraggio cinematografico: da oggi, 6 giugno, nei cinema italiani ci sarà il suo nuovissimo The Watchers distribuito da Warner Bros. Pictures Italia.

The Watchers: trailer e trama ufficiali del film

The Watchers - Loro ti guardano: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Ishana Night Shyamalan con Dakota Fanning - HD

Dal produttore M. Night Shyamalan è in arrivo, ‘The Watchers - Loro ti guardano’ scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan e basato sul romanzo di A.M. Shine. Il film segue le vicende di Mina, artista di 28 anni, che si ritrova bloccata e isolata in una vasta e incontaminata foresta nell’Irlanda occidentale. Quando Mina trova un riparo, rimane inconsapevolmente intrappolata assieme a tre sconosciuti che ogni notte sono spiati e perseguitati da misteriose creature.

La storia di The Watchers nasce come romanzo. Lo ha scritto l’irlandese A. M. Shine, appassionato di horror, storia e superstizioni, debitore del gotico come di Edgar Allan Poe, che oltre a “The Watchers” ha pubblicato anche un altro romanzo, intitolato “The Creeper”, e due raccolte di racconti.

A adattare il romanzo di Shine in sceneggiatura, è stata la stessa Ishana Shyamalan, che ha girato in Irlanda, tra Dublino, Wicklow e Galway, tra il luglio e il settembre del 2023, riuscendo anche a evitare grazie a un accordo tra le parti l’interruzione delle riprese quando il sindacato degli attori SAG-AFTRA ha indetto il celebre sciopero che ha paralizzato per settimane l’industria cinematografica americana.

Tra le interpreti che hanno usufruito di questo accordo, la protagonista Dakota Fanning, una che a soli trent’anni conta già più di due decenni di carriera. Di recente protagonista femminile della serie tv Ripley, in cui interpretava il ruolo di Marge Sherwood, Dakota Fanning aveva solo sette anni quando, nel 2001, divise il set con Sean Penn e Michelle Pfeiffer in Mi chiamo Sam, e ottenne una candidatura agli Screen Actors Guild; due anni dopo fu al fianco di Denzel Washington in Man on Fire di Tony Scott, e dopo altri due fu protagonista, assieme a Tom Cruise, dello spettacolare La guerra dei mondi di Steven Spielberg.

Al contrario di altre attrici bambine, Dakota Fanning è stata in grado di far proseguire la sua carriera man mano che gli anni passavano, e di interpretare film molto diversi tra loro: nel corso degli ultimi vent’anni, Fanning è stata la Jane della saga di Twilight e la cantante Cherie Currie in The Runaways; nel cast di film d’autore come Night Moves di Kelly Reichardt o C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, ma anche in quello di prodotti più commerciali come Ocean’s 8 di Gary Ross.





Ishana Shyamalan ha dichiarato di aver cercato a lungo ispirazione per il suo primo lungometraggio, qualcosa che contenesse elementi fantasy tanto quanto thriller, e di averlo trovato non appena ha iniziato a leggere il libro di Shine, che ha definito “molto visuale. Ti obbliga a pensare a come questi mondi e questi personaggi possano essere visivamente”. La regista ha poi fatto riferimento diretto a quel che provava e visualizzava leggendo il libro al momento di scrivere il copione e di girare.

Tra le altre ispirazioni citate da Ishana Shyamalan per questo film - che è un thriller-horror, il genere più amato dalla regista - c’è un titolo quasi insospettabile: Antichrist. La regista ha detto di essere stata ispirata dal tono e dai sentimenti oscuri e stregoneschi di quel film di Lars Von Trier, così come con la sua connessione al mondo naturale.

Non a caso, gran parte del lavoro di preparazione di The Watcher è andato nella ricerca del bosco giusto dove ambientare la vicenda: “Abbiamo fatto tre o quattro viaggi visitando i luoghi che normalmente vengono usati per riprese cinematografiche”, ha raccontato la regista, “ma nessuno di quelli mi sembrava quello giusto”. Alla fine, Ishana Shyamalan ha trovato nel bosco di Ballinastoe, nella contea di Wicklow, il luogo con quella che ha definito “la giusta energia”.

Ci possiamo quindi immegere in questa giusta, inquietante energia grazia a questa inedita e lunga clip che ci racconta proprio del momento in cui la Mina di Dakota Fanning, in viaggio da Galway a Belfast, smarrisce la strada e finisce letteralmente prigioniera del bosco popolato dai "Watchers", gli Osservatori del titolo, e trova rifugio presso una strana struttura, chiamata il Covo, dove incontra gli altri protagonisti di questo thriller:



The Watchers - Loro ti guardano: Una Lunga Clip in anteprima del Film con Dakota Fanning - HD



In un film che non mancherà di sorprendere con le sue scelte e i suoi colpi di scena, rimane al centro un’idea che è quella di famiglia, di dinamiche umane e familiari che rimangono più importanti degli elementi fantastici e orrorifici. In particolare, Isaha Shayamalan ha dichiarato che le idee di femminilità e maternità sono al centro della storia, che è leggibile anche come quella della relazione tra due personaggi: uno materno, uno filiale. “Ma non è solo un film per il pubblico femminile”, avvisa la regista: “è anche un film muscolare, coraggioso, potente. Come le donne che ne sono protagoniste, e che spero travalichino un po’ gli stereotipi”.