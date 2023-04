Super Mario Bros. - Il film tiene la vetta del boxoffice italiano del weekend, nel mondo guarda al miliardo di dollari

News Cinema

Super Mario Bros. - Il film sembra inarrestabile: nel mondo sta per sfiorare il miliardo di dollari e si avvia a diventare il più alto incasso dell'anno solare in Italia. Da noi al secondo posto c'è Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti.

Ormai non c'è più bisogno di predire il fenomeno di Super Mario Bros. - Il film, perché lo è. Mantiene la vetta al boxoffice italiano del weekend con un altro 1.751.500 euro per un totale di 15.745.500, candidandosi a diventare tra poco il miglior incasso dell'anno solare qui da noi. Lo è già negli Stati Uniti, e nel resto del mondo il cartoon Illumination / Nintendo / Universal ha raggiunto gli 871.836.600 dollari, avvicinandosi con scioltezza al miliardo (e in Giappone esce il 28!). Su un budget di 100 milioni di dollari, definire questo film di animazione un affare epocale per tutti i soggetti coinvolti è un eufemismo.

Debutto al secondo posto con 947.350 euro per Il Sol dell'Avvenire, la nuova opera di Nanni Moretti, storia di un regista che cerca l'ordine nella sua arte, mentre la vita privata non regge alla sua rigidità. Sivio Orlando, "nel film nel film", è un segretario del PCI precipitato in una crisi d'identità, quando nel 1956 non sa come porsi davanti alla repressione della rivoluzione ungherese. Realtà e finzione s'intrecciano nel lungometraggio interpretato anche da Margherita Buy, Barbora Bobulova e Mathieu Amalric.

Esordio in terza posizione per l'horror La Casa - Il risveglio del male, nuovo atto della saga iniziata decenni or sono da Sam Raimi: due sorelle si ricongiungono dopo diversi anni, ma la riunione familiare è funestata da una fatale rievocazione... Si parte con 937.000 euro, nel mondo siamo a quota 40.300.000 dollari (su un budget di quasi 20).