Super Mario Bros. - Il film è l'incasso record dell'anno, quando arriva la concorrenza? I blockbuster che ci aspettano

Super Mario Bros. - Il film è diventato il più alto incasso al boxoffice mondiale. Quali saranno i film che potranno insidiargli il titolo nei mesi a venire? Diamo uno sguardo veloce.

Con quasi 700 milioni di dollari raccolti al boxoffice mondiale in un paio di settimane, Super Mario Bros. - Il film è diventato il più grande incasso mondiale del 2023: naturalmente siamo ancora ad aprile, quindi questa realizzazione può essere un punto di partenza per ricapitolare quali siano i prossimi blockbuster, da qui alla fine dell'anno, in grado di insidiargli il record (è un record ancora in divenire, gli analisti stimano che alla fine si assesti sul miliardo di dollari). Leggi anche Super Mario Bros. - Il film è il più alto incasso per l'adattamento di un videogioco Super Mario Bros. - Il Film: Il Trailer Finale in Italiano del Film - HD

Oltre Super Mario Bros. - Il film, gli altri blockbuster del 2023: scommesse sicure e scommesse rischiose

Prima di costruire il rapido excursus sui blockbuster che potrebbero insidiare l'incasso mondiale di Super Mario Bros. - Il film, sottolineiamo che questo è un gioco sui numeri: non stiamo elencando i film "che varrà la pena vedere" o tutti i film ad alto budget. Ci divertiamo solo a fare pronostici e a condividerli con voi, a ruota libera ma con un criterio guidato dall'aria che respiriamo quotidianamente su Comingsoon e sui siti che analizzano gli incassi settimanalmente. Ricordate anche e sempre che il successo reale di un film si misura in termini relativi, di incasso in rapporto al costo, non solo in termini assoluti.

I Marvel Studios raggiungeranno il miliardo di dollari con Guardiani della Galassia vol. 3 (in sala dal 3 maggio) e The Marvels (8 novembre)? Fino a un anno fa e poco più l'avremmo considerato scontato, eppure il flop di Ant-Man 3 ha spiazzato tutti, immaginiamo gli stessi autori del Marvel Cinematic Universe. Black Panther 2 comunque ha registrato 860 milioni, quindi non ci sono certezze ma di certo ottime speranze, nello specifico per Star Lord e soci (nel caso deludano loro, non scommetteremmo su un recupero di Captain Marvel & C.).

Attenti a maggio, specialmente all'arrivo di Fast X il 18: la saga di Fast & Furious non delude mai al botteghino, e questo per giunta è il primo atto del suo presunto epilogo. Il capitolo 9 portò a casa un totale di 726.230.000 dollari in mezza pandemia. Il 24 però debutta al cinema il remake Disney della Sirenetta: già carico di polemiche sul politicamente corretto di alcune scelte, è tuttavia di conseguenza molto, tanto discusso sui social. La pubblicità è ai massimi livelli, e questi rifacimenti hanno dimostrato più e più volte negli anni capacità insospettabili di scalare il boxoffice.



