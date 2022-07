Sulle strade di San Francisco: i migliori film in streaming ambientati nella città della California

News Cinema

Da Alfred Hitchock a Clint Eastwood, da Francis Coppola a John Carpenter: cinque film in streaming che hanno reso iconica San Francisco.

Continuiamo il nostro viaggio cinematografico attraverso le grandi città degli Stati Uniti approdando oggi a San Francisco. Con la sua fisionomia unica, fatta di spettacolari viste come il Golden Gate o le spericolate strade in salita che portano nella parte alta, la città della Bay Area è stata teatro perfetto per molto cinema di qualità eccelsa, come dimostrano i cinque film in streaming selezionati qui sotto. Non ci resta dunque che lasciarvi alla nostra carrellata d’autore e augurarvi come sempre buona lettura.

Cinque grandi film in streaming ambientati a San Francisco

La donna che visse due volte (1958)

Partiamo con il capolavoro diretto da Alfred Hitchcock, un connubio perfetto di regia virtuosa, storia affascinante e tensione erotica che solo il grande maestro britannico sapeva esplicitare in quel modo. Il lavoro sulle dominanti cromatiche de La donna che visse due volte è semplicemente straordinario, così come le performance di James Stewart e una Kim Novak entrata di diritto nella storia del cinema. Thriller d’autore raffinato e dirompente, un’opera come nessun’altra in precedenza. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Bullitt (1968)

Il classico d’azione firmato Peter Yates sfrutta le location di San Francisco e dintorni per inseguimenti d’auto che fanno la storia del cinema di genere. Oscar per il montaggio a un thriller d’azione girato in maniera sopraffina e interpretato con tutta la “coolness” possibile dal mito di Steve McQueen. Bullitt ancora oggi intrattiene molto meglio di tanto cinema contemporaneo, poiché si poggia su un’idea di azione e tensione intramontabili e impossibilitate ad invecchiare. Un classico che rimane sempre e comunque moderno. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! (1971)

Ancora genere poliziesco ma con un approccio quasi totalmente diverso: ne Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo! infatti l’azione viene quasi sublimata in favore dello sviluppo della tensione emotiva e di quella interna al personaggio protagonista, interpretato da Clint Eastwood con una ferocia psicologica inaudita. Don Siegel mette in scena un thriller di grande spessore, che lascia raffreddare il genere per farlo poi esplodere, o meglio implodere. Grande esempio di cinema mainstream realizzato con un’idea personale, capace di arrivare alle masse. Restauratore, certo, ma con gran piglio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

La conversazione (1974)

Il capolavoro diretto da Francis Ford Coppola è un film estremamente personale sulla percezione della realtà, sull’impossibilità della sua riproduzione senza che qualcosa vada perso, sia anche soltanto il senso di realtà stesso. Una sequenza iniziale da antologia e un Gene Hackman magnifico fanno de La conversazione qualcosa di ammirevole, quasi puro. Palma d’Oro a Cannes e nomination all’Oscar per film e sceneggiatura. Considerato da molti il miglior film degli anni ‘70. E con discreta ragione…Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.

Grosso guaio a Chinatown (1986)

Chiudiamo col calderone cinematografico più libero e divertente degli anni ‘80, una giostra spericolata messa in piedi da un John Carpenter a dir poco soave. A dargli umano mano l’amico in veste leggera Kurt Russell. Grosso guaio a Chinatown ci dipinge la San Francisco dei segreti e dei fantasmi, delle parate e dell’azione fracassona. Uno spasso cinematografico che lascia lo spettatore a bocca aperta, lo travolge e lo entusiasma. Quante trovate di culto…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.