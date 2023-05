Shazam!, Zachary Levi ha già in mente il cameo DC perfetto per il terzo film

News Cinema

Anche se i DC Studios non hanno ancora confermato il destino dei supereroi di Shazam!, Zachary Levi ha già un'idea in mente per il perfetto cameo di supereroi nel terzo film.

Non è chiaro il destino di Shazam! dopo l’ultima avventura del team di supereroi al cinema, soprattutto perché attualmente l’universo DC è in fase di importanti cambiamenti. Con il subentro di James Gunn e Peter Safran alla guida degli Studios, molti progetti sono stati cestinati. Shazam! Furia degli dei è arrivato al cinema in una fase di limbo per gli Studios, per cui non è chiaro se la storia del giovane gruppo di supereroi proseguirà con un terzo capitolo. Ma, nell’attesa, Zachary Levi ha già in mente il cameo perfetto per un eventuale terzo supereroe da inserire. Di chi si tratta?



Shazam! Furia degli Dei: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Shazam!, il supereroe perfetto per un cameo in un eventuale terzo film scelto da Zachary Levi

Zachary Levi non dubita nel potenziale del suo Shazam, film dell’universo DC che ha introdotto la storia di un giovanissimo supereroe che, al pronunciare di una parola magica, cambia forma fisica e si trasforma in un supereroe muscoloso e forzuto. Il primo film ha introdotto il suo mondo ricco di possibilità nel 2019 e aiutato a lanciare anche il film sequel Shazam! Furia degli dei approdato in sala nel 2023. Ma cosa ne sarà del giovane gruppo di supereroi? Nell’attesa, Zachary Levi (che interpreta la versione adulta del protagonista Billy Batson) ha rivelato di avere già in mente il supereroe perfetto da inserire in un cameo di un eventuale terzo film. Si tratterebbe del terzo perché, finora, tutto sommato Shazam ha incluso altri due eroi DC. O, meglio, quasi. Nel primo film, infatti, Henry Cavill avrebbe dovuto riprendere il ruolo di Superman ed apparire nell’ultima scena. Purtroppo quella scena non è mai stata girata, con Henry Cavill impossibilitato a raggiungere il set del film. Nonostante l’ostacolo, hanno deciso di inserire ugualmente Superman in quella scena, semplicemente inquadrandolo dal petto in giù. Non mostrandone il viso, nessuno ha potuto mettere in discussione il cameo di Superman. Nel secondo, invece, il cameo è concreto. Nonostante un primo depistaggio, nella scena finale di Shazam! Furia degli dei appare Gal Gadot in carne ed ossa, come interprete di Wonder Woman. Nonostante il suo sia un cameo molto breve, Diana Prince fa la sua parte e riporta in vita Billy Batson, in forma Shazam. Chi potrebbe apparire, quindi, in un ipotetico terzo film? A detta di Zachary Levi, la proposta perfetta è sulla punta della lingua. Ai microfoni di EW, ha svelato il suo pensiero:

Questa è una bella domanda. Forse Lanterna Verde? Mi piacerebbe vedere Lanterna Verde aiutarci a combattere le orde di non morti. Penso che sarebbe fantastico.

Il desiderio di Zachary Levi non è così semplice da realizzare, se si considera che Lanterna Verde al cinema è stato interpretato l’ultima volta da Ryan Reynolds e l’attore in questione non ha mai apprezzato particolarmente la riuscita del film. Ma, in vista dei cambiamenti nell’universo DC, James Gunn e Peter Safran potrebbero rispolverare il personaggio con un recasting.