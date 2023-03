Wonder Woman in Shazam! Furia degli Dei: è veramente Gal Gadot?

News Cinema

Fan in subbuglio per la Wonder Woman nel cammeo di Shazam! Furia degli Dei: per molti quello è solo un deepfake di Gal Gadot, ma la verità sta nel mezzo, secondo il regista David Sandberg.

Influenzati pesantemente anche dalla cancellazione di Wonder Woman 3, i fan DC sono stati molto attenti ad analizzare il cammeo di Gal Gadot in Shazam! Furia degli Dei (non spoiler, si è ceduto alla tentazione di pubblicizzarlo prima dell'uscita): gli appassionati sono arrivati all conclusione che quello sarebbe un deepfake, Gal non ha mai girato quella scena, come dimostrerebbero degli scatti sul set, dove Diana è interpretata dalla controfigura Taylor Cahill. La verità è nel mezzo, come ha spiegato su Twitter il regista David Sandberg. Leggi anche Shazam, Zachary Levi ha già in mente un'idea per il terzo film

Shazam! Furia degli Dei, nel cammeo di Wonder Woman c'è veramente Gal Gadot... a metà

In Shazam! Furia degli Dei c'è un cammeo di Wonder Woman alias Gal Gadot. Potrebbe passare molto tempo prima di capire che fine farà il personaggio nel nuovo DC Universe dei DC Studios a trazione James Gunn - Peter Safran, però una cosa è certa: quella scena è stata in effetti recitata da Gal... ma in differita. I fan erano convinti che la produzione, usando i ciak interpretati dalla controfigura Taylor Cahill (documentati da foto condivise sui social), avesse utilizzato dei deepfake per ricreare la performance di Gal Gadot, senza nemmeno coinvolgerla. In realtà è stata coinvolta, come ha spiegato David Sandberg su Twitter...

Abbiamo girato la scena con Taylor per capire di quale tipo di riprese avessimo bisogno con Gal, perché lei non poteva venire ad Atlanta. Anche nella scena in cui ha la testa del mago quello è il corpo di Taylor. Ma non c'è assolutamente alcun deepfake. Quando vedete Gal, quella è al 100% lei.

Insomma, semplicemente Gal Gadot ha girato la sua performance in un secondo momento, e questa è stata combinata con la ripresa effettuata usando la controfigura come riferimento per gli altri attori. Almeno per ora, nessuno si è azzardato a ricreare da zero Gal! Mistero risolto.