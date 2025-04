Romics XXXIV, il maestro degli effetti visivi Hal Hickel è Romics d'Oro alla carriera

News Cinema

Hal Hickel, una carriera negli effetti visivi e speciali del cinema hollywoodiano, riceverà il Romics d'Oro durante la 34ma edizione del Romics, in programma alla Fiera di Roma dal 3 al 6 aprile. Ecco la data precisa della premiazione e del suo incontro col pubblico.

Il cinema ha grande spazio nel mondo del Romics, la fiera crossmediale giunta alla 34ma edizione alla Fiera di Roma, dal 3 al 6 aprile. Uno dei Romics d'Oro alla carriera di quest'anno è Hal Hickel, veterano degli effetti visivi, attivo soprattutto per la Lucasfilm nel mondo di Star Wars, da quasi trent'anni. Il premio è una dovuta celebrazione di una delle colonne, magari sconosciute al grande pubblico ma fondamentali, dello spettacolo americano. Esaminiamo le date precise per capire quando ascoltare Hal dal vivo.

Hal Hickel al Romics 34, tra galassie lontane lontane, pirati e dinosauri