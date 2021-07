Robert Downey Sr. è morto a 85 anni, addio al papà regista di Rober Downey Jr.

News Cinema

Dopo cinque anni di battaglia col Parkinson, si è spento a 85 anni il regista indipendente Robert Downey Sr., controversa figura paterna di Robert Downey Jr.

È morto a 85 anni a New York Robert Downey Sr., non solo il padre di Robert Downey Jr., ma uno dei registi e attori indipendenti e off-Hollwyood più compiuti di sempre, tanto compiuti che i suoi film non sono popolari al di là dell'Atlantico, come invece accade oggi al cinema indie americano più "esportabile". Downey Sr. è deceduto nel sonno dopo una battaglia di cinque anni col Parkinson: è sempre stato per Downey Jr., l'amato Tony Stark del Marvel Cinematic Universe, una figura ambigua ma enormenente significativa.

Chi era Robert Downey Sr., lo scomparso artista padre di Robert Downey Jr.

Robert Downey Sr. era fuori dal coro sul serio: dopo essere entrato nell'esercito a 15 anni, negli anni Sessanta abbracciò la cultura underground in tutto e per tutto, realizzando pellicole in 16mm autoprodotte e dichiaratamente antisistema, ribelli, provocatorie, al di là di ogni forma di censura. Il primo lungo fu Babo 73 del 1964, ma tra i più (relativamente) famosi si annovarano Chafed Elbows (1966), No More Excuses (1968) e Putney Swope (1969). Uno di questi, Pound del 1970, è famoso per essere la prima apparizione cinematografica di Robert Downey Jr. e di sua sorella Allyson, che all'epoca avevano cinque e sette anni. Downey Jr. ha ricordato che il babbo gli fece fumare la prima volta mairjuana appena un anno dopo, in una disinibizione totale di cui poi il genitore si è pentito decenni dopo, quando i problemi del figlio stavano per porre fine alla sua carriera.

Sempre disgustato dall'ipocrisia dell'America e di Hollywood, Robert Downey Sr. non si è mai fatto irreggimentare, diventando una leggenda per i cinefili, tanto che registi come William Friedkin e Paul Thomas Anderson lo hanno voluto nel cast di Vivere e morire a Los Angeles, Boogie Nights e Magnolia. Il suo ultimo film da regista è stato il documentario Rittenhouse Square del 2005. Ha diretto il figlio Robert Downey Jr., oltre che in Pound, in comparsate in Greaser's Palace (1972), Moment to Moment (1975), Up the Academy (1980), nonché in ruoli effettivi in America (1986), Rented Lips (1988), Too Much Sun (1990) e Piscine (1997, ultimo suo film di fiction).

Robert Downey Sr., il ricordo di Robert Downey Jr.

Un grandissimo legame, seppur tormentato, quello tra Robert Downey Sr. e suo figlio Robert Downey Jr., che ha finito per prendere una strada hollywoodiana ben lontana dalla follia sperimentale paterna. Il ricordo di Downey Jr. su Instagram è passionale ma non privo dell'ironia stralunata che la star ha sicuramente ereditato dallo scatenato genitore...

Riposi in pace Bob D. Sr. 1936-2021. La scorsa notte papà è morto pacificamente nel sonno dopo anni di lotta col Parkinson. È stato un vero cineasta anticonformista, e non ha mai perso l'ottimismo. Secondo i calcoli della mia matrigna, sono stati felicemente sposati per tipo oltre 2000 anni. Rosemary Rogers-Downey, tu sei una santa, e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con te.