Ricordiamo l'immortale Paul Newman con alcuni dei suoi migliori film in streaming

News Cinema

Lo straordinario attore americano ci ha lasciato il 26 settembre del 2008. Ecco cinque dei suoi capolavori in streaming che lo hanno reso una leggenda del cinema mondiale.

Il 26 settembre 2008, all’età di 83 anni, moriva Paul Newman. Nessuno come lui ha attraversato svariati decenni di cinema americano, sia nel periodo classico che nei successivi, con tale eleganza e carisma. Capace di interpretazioni istrioniche e di altre invece straordinariamente trattenute, Paul Newman può a buon diritto essere considerato uno dei due, tre più grandi attori di tutti i tempi. Candidato all’Oscar per nove volte nelle categorie riguardanti le interpretazioni maschili, ha vinto una statuetta che probabilmente non meritava per Il colore dei soldi (1986) di Martin Scorsese. Due invece che avrebbe dovuto conquistare gli sono state incredibilmente negate. Questi i cinque film in streaming con cui vogliamo rendergli il sempre ammirato omaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal grande Paul Newman

La gatta sul tetto che scotta

Lo spaccone

Nick mano fredda

Butch Cassidy

Il verdetto

La gatta sul tetto che scotta (1957)

Il melodramma della consacrazione arriva grazie all'adattamento del capolavoro di Tennessee Williams, scritto e diretto da un Richard Brooks in stato di grazia. La gatta sul tetto che scotta sarà anche teatro filmato, ma lo è con una classe e un’aderenza emotiva senza precedenti. Accanto a Newman una Elizabeth Taylor aggressiva, sensuale e spudorata. Insieme formano una coppia da storia del cinema. Nomination all’Oscar per il film, la regia, i due attori protagonisti e la sceneggiatura. Prima candidatura per Newman, autore di una performance dolorosa e piena di sottotesti pienamente esplicati. Grande cinema, uno dei migliori film degli anni ‘50. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, TIMVision.

Lo spaccone (1961)

Semplicemente una delle più potenti interpretazioni della storia del cinema, che avrebbe senza dubbio alcuno meritato l’Oscar. Newman tratteggia un Eddie Felson sbruffone, sopra le righe, arcigno in una prova istrionica da applausi. E poi accanto a lui ci sono gli straordinari Piper Laurie, Jackie Gleason e soprattutto un altro titano come George C. Scott. Robert Rossen dirige con un realismo degno dei grandi maestri. e Lo spaccone diventa un classico. tantissime nomination all’Oscar, anche per tutti gli attori principali. Vince soltanto la miglior fotografia in bianco e nero, ma la storia del cinema è scritta a caratteri cubitali. Disponibile su Amazon Prime Video.

Nick mano fredda (1967)

La performance di Newman nel film di Stuart Rosenberg diventa specchio oscuro ma preciso dei tempi che stanno cambiando. Il suo Nick mano fredda è un antieroe che anticipa la contestazione del 1968, ma anche la rivoluzione estetica della Nuova Hollywood. Film di intensità emotiva altissima, e di violenza psicologica a tratti ancora oggi difficile da sostenere. Newman arriva all’ennesima nomination ma neanche stavolta riesce a vincere, e appare quasi impossibile. Nella storia del cinema carcerario, questo è uno dei capisaldi che dettano le regole del genere. Con un finale memorabile e metaforico. Da antologia, anche grazie a un superbo George Kennedy. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes.

Butch Cassidy (1969)

Altro capolavoro malinconico, autunnale nella messa in scena, addirittura elegiaco nei momenti maggiormente rilassati. Newman incontra il suo partner leggendario in Robert redford. I due fanno di Butch Cassidy un western che rimane impresso per sempre, dalle musiche dolcissime di Burt Bacharach e dalla fotografia imperiosa di Conrad H. Hall. George Roy Hill dirigerà i magnifici due quattro anni dopo La stangata e vincerà l’Oscar per il miglior film, ma il loro capolavoro è senza dubbio questo. Che grande western di frontiera emotiva è questo! E che visione di cinema sopraffina…Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Il verdetto (1982)

Il dramma processuale perfetto. L’arco narrativo dell’avvocato protagonista Frank Galvin è perfetto, e Newman ci poggia sopra una prova in sottrazione che diventa leggenda. Non arriva l’Oscar, ed è un furto colossale. Il verdetto si poggia sulle sue spalle potenti e insieme fragilissime e accanto a lui Charlotte Rampling, James Mason e la regia di Sidney Lumet lo aiutano ad eccellere come mai gli era capitato in precedenza. Il verdetto è cinema di anima, di sostanza, di impegno civile, di purezza del racconto. Capolavoro assoluto, scritto da David Mamet senza una sbavatura. Newman è semplicemente capace di darci una delle dieci migliori prove di tutti i tempi. Da inchino. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.