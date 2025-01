Rapunzel, Florence Pugh sarebbe la favorita per il ruolo nel live action

News Cinema

Secondo l'esperto di scoop Daniel Ritchman, sarebbe proprio Florence Pugh la favorita per il ruolo da protagonista nel nuovo live action Disney dedicato a Rapunzel.

Appurata l’intenzione di Disney di realizzare anche un live action su Rapunzel, da tempo si ragiona su quale attrice ricadrà la scelta per il ruolo da protagonista. Nelle ultime settimane si è rafforzata sempre più l’indiscrezione relativa a Sabrina Carpenter come possibile interprete di Rapunzel, ma l’esperto di scoop Daniel Richtman ha suggerito che la direzione degli Studios mirerebbe invece verso Florence Pugh.

Rapunzel, Florence Pugh è la favorita per il ruolo da protagonista: l’indiscrezione

Sarebbe proprio la star Marvel la favorita per interpretare Rapunzel nel prossimo adattamento in carne ed ossa, almeno stando a quanto riferito di recente dall’esperto del settore Daniel Ritchman. Florence Pugh negli ultimi anni ha dato prova della sua versatilità recitando in film chiacchieratissimi come Midsommar, Dune e Piccole Donne, così come di recente si è unita anche al Marvel Cinematic Universe interpretando Yelena Belova, sorella di Natasha Romanoff e a sua volta una Vedova Nera che tornerà tra non molto al cinema nel cast corale di Thunderbolts*.

