Quando il cinema raconta il teatro: eccovi i migliori film in streaming che raccontano la vita del palcoscenico

Cinema e teatro sono due forme di intrattenimento quasi radicalmente differenti eppure capaci di intersecarsi: eccovi una lista di titoli in streaming che provano a raccontare l'universo del palcoscenico.

Vogliamo oggi adoperare i nostri consueti cinque film in streaming per esplorare il modo in cui il cinema ha messo in scena il mondo del teatro. I titoli selezionati svariano dal dramma psicologico alla commedia di costume, fornendo un quadro variegato ma ugualmente preciso dell’universo dietro e davanti al palcoscenico. Vi lasciamo dunque ai lungometraggi selezionati, augurandovi come sempre buona lettura.

I migliori film in streaming ambientati nel mondo del teatro

Eva contro Eva

La sera della prima

L’ultimo metrò

Pallottole su Broadway

Birdman

Eva contro Eva (1950)

Partiamo col capolavoro immortale diretto da Joseph L. Mankiewicz, uno studio preciso e corrosivo di cosa significhi essere una diva del palcoscenico. Interpretato con maestosa fierezza dalla “divina” Bette Davis, Eva contro Eva rappresenta un ritratto in alcuni momenti anche spietato delle regole che sovrastano umanità e sentimenti. Sei premi Oscar tra cui quelli per il miglior film e la regia. Grandi performance anche di Anne Baxter, George Sanders, Celeste Holm, Thelma Ritter e una Marilyn Monroe alle prime esperienze cinematografiche. Un classico crudele e senza tempo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La sera della prima (1977)

Il genio di John Cassavetes racconta la vita interiore e la psicologia fragile di un’attrice perseguitata dal ricordo di una sua fan morta in un incidente. Il suo dolore interferisce con il personaggio che sta portando a teatro. Film accurato e pulsante, La sera della prima ci regala una Gena Rowlands da applausi, in una delle migliori prove della sua straordinaria carriera. Momenti dolorosi e altri invece lievi capaci di far respirare l'anima dello spettatore. Grande studio, un lavoro di introspezione silenzioso, pudico e profondo. Orso d’Oro a Berlino per la miglior interpretazione femminile. Stupendo e straziante. Disponibile su Amazon Prime Video.

L’ultimo metrò (1980)

Affresco storico che guarda alla vita interiore dei personaggi per raccontare le vicende di una nazione soggiogata dalla guerra, L’ultimo metrò ci regala il meglio di François Truffaut, ovvero l’autore capace di coniugare forma e contenuto come nessun altro nella storia del cinema francese, forse europeo. Ricostruzione accorata e interpretazioni straordinarie di Catherine Deneuve e Gérard Depardieu. Nomination all’Oscar per il miglior film straniero tributato a un’opera matura, sentita e che racconta il teatro nella sua forma più dolorosa ma anche, a suo modo, sensuale. Disponibile su CHILI.

Pallottole su Broadway (1994)

Ancora un film in costume ma stavolta virato verso la commedia. Woody Allen mette in scena il mondo fatato di Broadway raccontando di autori in crisi creativa, dive altezzose, gangster ispirati. Il tutto condito dalla solita, inimitabile ironia. I dialoghi stratosferici fanno di Pallottole su Broadway uno dei classici anni ‘90 dell’autore newyorkese. Secondo Oscar come non protagonista per la grande Dianne Wiest, ma meritano segnalazione anche Chazz Palminteri, Jennifer Tilly e un John Cusack perfetto. Spassoso e profondo. Disponibile su Amazon Prime Video.

Birdman (2014)

Birdman: Il trailer italiano del film - HD

La dissertazione filosofica di Alejandro Iñárritu sulla perdizione dell’attore vede un Michael Keaton effervescente nel ruolo del grande protagonista. Emmanuel Lubezki organizza Birdman girandolo come un unico, vorticoso piano-sequenza che vede coinvolti anche Emma Stone, Edward Norton, Naomi Watts, Andrea Riseborough e altri attori. Un divertimento d’autore ispirato e a tratti davvero geniale, che conquista quattro Oscar tra cui film, regia, sceneggiatura. Film istrionico come il suo personaggio principale. Ci si diverte parecchio, soprattutto per il prodigio tecnico. Disponibile su TIMVision, Amazon Prime Video.