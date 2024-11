News Cinema

Pirati dei Caraibi, le riprese del nuovo film a fine 2025... ma quale?

L'affidabile sito World of Reel ha messo le mani su un calendario di produzioni nel quale le riprese di un nuovo film dei Pirati dei Caraibi dovrebbero partire a fine 2025. Non essendoci niente di ufficiale, ci si domanda quale dei due progetti in ballo stia partendo...