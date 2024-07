Pirati dei Caraibi, Geoffrey Rush riflette sul reboot: "Johnny Depp è insostituibile"

News Cinema

Dopo l'annuncio del reboot di Pirati dei Caraibi, l'interprete di Capitan Barbossa, Geoffrey Rush, ha detto la sua sull'eventuale assenza di Johnny Depp.

Nel 2019, Disney ha annunciato che un reboot di Pirati dei Caraibi era ufficialmente in lavorazione, dopo anni di rumors e rimandi. Di recente, il produttore Jerry Bruckheimer ha confermato che il film potrebbe non provedere il ritorno dei personaggi dei primi cinque film, in particolare Orlando Bloom, Keira Knightley e Johnny Depp, ma esplorare le storie di nuovi protagonisti, tutti da scoprire. Sul reboot ha detto la sua Geoffrey Rush, interprete del malvagio Capitan Hector Barbossa, acerrimo rivale e poi alleato di Jack Sparrow. L'attore non solo ha rivelato che molto probabilmente non tornerà per il sesto film del franchise, ma ha anche espresso la sua opinione sull'eventuale assenza di Johnny Depp.

Pirati dei Caraibi, per il reboot Geoffrey Rush ritiene che Johnny Depp sia insostituibile

Dopo il successo dei primi cinque film con protagonista Johnny Depp, Pirati dei Caraibi tornerà al cinema con un sesto film e uno spin-off con protagonista Margot Robbie. A confermarlo è stato, qualche mese fa, il produttore del franchise Jerry Bruckheimer, che ha aggiunto che i due film sono attualmente in fase di realizzazione.

Nel caso del sesto capitolo della saga si tratterà di un vero e proprio reboot, con una sceneggiatura firmata da Jeff Nathanson, e che vedrà protagonisti nuovi personaggi. In questo modo, sembra quasi certo che Jack Sparrow, Will Turner ed Elizabeth Swan non faranno ritorno per il nuovo capitolo. Nel caso dei due innamorati interpretati da Keira Knightley e Orlando Bloom, le loro storyline hanno ricevuto un lieto fine con il quinto film - Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar. E lo stesso si può dire dell' Hector Barbossa di Geoffrey Rush: nel quinto film, infatti, Barbossa è nuovamente al fianco di Jack Sparrow contro il feroce Armando Salazar (Javier Bardem), intrappolato nel Triangolo del Diavolo e desideroso di vendicarsi di Sparrow. Il quinto film permette di approfondire anche la storia di Barbossa e il personaggio trova un'eroica fine per salvare la figlia appena ritrovata, la giovane astronoma Carina (Kaya Scodelario).

Data la probabile assenza di Johnny Depp nel franchise, Geoffrey Rush ha espresso la sua opinione, dichiarando che Depp è insostituibile. Ricordando una delle prime conversazioni con Depp e Orlando Bloom, a Collider, l'attore ha raccontato:

"Chiunque prenderà il posto di Johnny, non so cosa succederà. È insostituibile. Jack Sparrow è il nuovo Robert Newton. All’inizio abbiamo avuto una chiacchierata tra Orlando [Bloom ndr.], Johnny e me, e lui parlava già di pop star come Keith Richards che avevano quel tipo di identità viscerale che conoscevi. Mi ha detto: “Mi affascina il fatto che questo personaggio, Jack, passi metà della sua vita sulla terraferma e metà sull’acqua. E se non riuscisse mai a prendere il largo?"

Anche Brukheimer, dopo aver confermato l'assenza dei personaggi storici della saga, aveva però ammesso che - se fosse dipeso da lui - avrebbe parlato a favore del ritorno di Depp nel ruolo di Jack Sparrow: "Se dipendesse da me, lui sarebbe nel film. Lo adoro, è un buon amico, è un artista straordinario e ha un look unico".