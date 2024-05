Pirati dei Caraibi, Austin Butler cercasi per il reboot Disney?

News Cinema

Secondo alcune voci, la Disney starebbe pensando di coinvolgere l'Austin Butler di Elvis e Dune come protagonista del reboot di Pirati dei Caraibi. Non solo: sul tavolo ci sarebbe per lui anche il remake dal vero di Hercules, quindi non sarebbe l'unico progetto per cui l'attore viene corteggiato dalla major.

Reduce dal successo di Dune - Parte Due, dove ha interpretato il crudelissimo Feyd-Rautha, Austin Butler è nel mirino della Disney, che stando ad alcune voci raccolte dal sito DisInsider lo vorrebbe portagonista per il reboot di Pirati dei Caraibi o per il remake dal vero di Hercules, progetto che a dir il vero si trascina da qualche tempo senza decollare per ora sul serio. Se è vero, Butler accetterà una delle due offerte? Leggi anche Pirati dei Caraibi, il produttore conferma: il prossimo film sarà un reboot

Austin Butler, da Elvis ai Pirati dei Caraibi... o Hercules?