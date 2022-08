Peter Jackson voleva ricorrere all’ipnosi per dimenticare i film del Signore degli Anelli

News Cinema

A un certo punto Peter Jackson ha desiderato di scordare di aver diretto lui la trilogia del Signore degli Anelli, e non certo perché si era pentito di averla girata.

Vedere per la prima volta la trilogia de Il Signore degli Anelli è un'esperienza davvero unica e volentieri torneremmo indietro nel tempo per rivivere ancora un momento tanto bello ed esaltante. Peter Jackson, che dei film dal monumentale libro di J.R.R. Tolkien è il regista e lo sceneggiatore, la pensa esattamente come noi. Solo che lui avrebbe un desiderio aggiuntivo: godersi La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re da fan e non da filmmaker. Come sarebbe mai possibile? - si starà certamente chiedendo qualcuno. Ebbene, lo stesso Jackson ha pensato a una soluzione, e per un momento ha davvero pensato di passare all’azione. In che modo? Ricorrendo all'ipnosi.

L'ipnosi per dimenticarli...

Durante il podcast The Hollywood Reporter's Awards Chatter, Peter Jackson ha spiegato di aver coltivato a lungo l'idea di dimenticare la saga di Frodo Baggins & Co., un po’ come fanno Jim Carrey e Kate Winslet con i ricordi della loro storia d'amore in Se mi lasci ti cancello. Ecco le parole del regista:

Quando ci sono state le prime proiezioni del film, ero immerso nella saga da cinque o sei anni. Per me è stata una vera perdita non poter vedere i film come hanno fatto tutti gli altri. La verità è che ho seriamente preso in considerazione l'idea di andare da un ipnotista che, ipnotizzandomi, mi avrebbe fatto scordare i film e il lavoro che avevo fatto nei sei o sette anni precedenti, così mi sarei potuto sedere in un cinema e godermeli.

Peter Jackson a un certo punto ha lasciato perdere, ma sappiamo che aveva consultato uno psichiatra di nome Derren Brown che gli aveva detto che la cosa era possibile. Ci domandiamo quali sarebbero state le conseguenze di questa amnesia. Per esempio, cosa avrebbe pensato Jackson guardando i suoi 2 Oscar?

Il buon Peter potrebbe in un certo senso seguire per la prima volta le avventure degli uomini, dei nani, degli hobbit e degli elfi nella Terra di Mezzo se nell'immediato futuro vedesse la serie Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, che debutterà su Prime Video il prossimo 2 settembre, ma il regista ha ripetuto più volte di non avere alcuna intenzione di farlo.