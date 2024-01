Parola di: Paolo Sorrentino introduce 3 film del cuore al Cinema Troisi di Roma dal 16 gennaio per tre martedì

News Cinema

Carta bianca a Paolo Sorrentino che, per tre martedì consecutivi a cominciare dal 16 gennaio, presenta al pubblico tre film da lui scelti: Il verdetto, Voglia di tenerezza e Una storia vera.

Dal 16 gennaio, al Cinema Troisi di Roma e per 3 martedì consecutivi, Paolo Sorrentino presenterà agli spettatori tre film da lui stesso selezionati. L'iniziativa si chiama Parola di ed è alla sua seconda edizione. Lo scorso anno è stato Damien Chazelle ad avere un dialogo inedito e speciale con il pubblico. L'incontro comincerà alle 21.30 e la scelta del regista napoletano si è orientata su tre grandi classici del cinema americano degli anni '80 e '90.

Carta bianca a Paolo Sorrentino: i film introdotti dal regista

I film che Paolo Sorrentino introdurrà al Cinema Troisi sono: Il verdetto, Voglia di tenerezza e Una Storia vera. Si tratta di capolavori appartenenti a generi diversi e che sono stati diretti da tre grandissimi autori: Sidney Lumet, James L. Brooks e David Lynch, rispettivamente nel 1982, 1983 e 1999. I film saranno proiettati in versione originale sottotitolata in italiano.

Il verdetto

Il verdetto è un dramma giudiziario con protagonisti Paul Newman e Charlotte Rampling e racconta la storia di un avvocato cinico e alcolizzato che si occupa del caso di una donna finita in coma per colpa di un errore da parte dei medici. Il film ha avuto successo tanto di critica quanto di pubblico e l’interpretazione di Paul Newman è stata universalmente apprezzata. Candidato a 5 Oscar, Il verdetto non ne ha vinto nemmeno uno.

Voglia di tenerezza

Voglia di tenerezza è uno dei film più commoventi della storia del cinema USA e ha potuto contare sullo straordinario talento di Shirley MacLaine e Debra Winger, che interpretano una madre e una figlia che hanno sempre avuto un rapporto tormentato e che si ritrovano quando una delle due si ammala gravemente. Del cast all star facevano parte anche Jeff Daniels, John Lithgow e Jack Nicholson, e i film si è aggiudicato ben 5 Academy Awards: miglior film, miglior regista, miglior attrice protagonista (Shirley MacLaine), miglior attore non protagonista (Jack Nicholson) e migliore sceneggiatura non originale.

Una storia vera

Una storia vera è forse il meno lynchiano (insieme a Dune) dei film diretti da David Lynch.La vicenda reale che narra è quella di Alvin Straight, un anziano contadino dell'Iowa che si mise in viaggio alla guida di un tosaerbe per raggiungere il fratello reduce da un infarto, impiegando 6 settimane e percorrendo 386 chilometri. Il film è l'ultima interpretazione di Richard Farnsworth, che ha ottenuto una candidatura all'Oscar ed è morto nemmeno un anno dopo. Una storia vera è un inno alla solidarietà e alla generosità, oltre che al coraggio di chi non teme il rischio quando ci sono di mezzo gli affetti.