Oscar 2025, i cinque candidati per il miglior film di animazione

La corsa all'Oscar 2025 per il miglior film di animazione vede il lettone Flow gran favorito, con diversi inseguitori, tra cui Il robot selvaggio della DreamWorks Animation e Inside Out 2.

Tra le nomination agli Oscar 2025 nella categoria del miglior film di animazione potrebbe essere in corso un braccio di ferro dietro le quinte, tra l'identità americana dei premi e la necessità di riconoscere il valore del lavoro compiuto dal lettone Gints Zilbalodis: un lungometraggio che coinvolge e incuriosisce più della concorrenza. La Pixar potrebbe anche soprassedere sul premio, contenta di aver ottenuto il successo di botteghino che le mancava da tempo, mentre sarebbero forse la DreamWorks Animation e il suo materno robot a rimanere delusi da una mancata statuetta. Osserviamo i cinque candidati ed evidenziamone le varie identità, ricordandovi che la Cerimonia di Premiazione degli Oscar 2025 si svolgerà nella notte tra domenica 2 lunedì 3 marzo.

Ecco i 5 candidati agli Oscar 2025 nella categoria del miglior film d'animazione

Flow

Inside Out 2

Il robot selvaggio

Wallace & Gromit - Le piume della vendetta

Memoir of a Snail

Flow: nomination all'Oscar 2025 come miglior film d'animazione

Flow ci ha affascinato sin dalla prima versione del suo trailer, al punto da spingerci a recuperare il lavoro precedente di Gints Zilbalodis, Away del 2019, che aveva realizzato completamente da solo (e che potete rintracciare in streaming). L'animatore e regista lettone, raccontando della sopravvivenza di un gatto in una sorta di apocalittica indondazione, costruisce una parabola sulla collaborazione, piena di stupore per l'attaccamento alla vita da parte dell'intero creato: un lavoro filosofico ma, al di là dei livelli di lettura, molto viscerale nella sua narrazione priva di dialoghi e nella sua regia fatta di lunghi piani sequenza, che ci fanno aderire al percorso mentale e fisico del micio. Realizzato con mezzi superiori a quelli di Away ma pur sempre inferiori a quelli della concorrenza più blasonata internazionale, Flow stupisce e cattura proprio la nostra attenzione, tramite immagine, suono, movimenti di macchina, movimenti del corpo: sintesi di più ispirazioni, sembra restituire in forma lineare quel senso di magica immersione di alcuni videogiochi indie. Per noi sarebbe il vincitore di principio dell'Oscar, senza pensarci troppo: il Golden Globe potrebbe averlo annunciato, ma un eventuale premio come miglior film internazionale potrebbe farlo paradossalmente allontanare dal meritato traguardo. Leggi anche Flow - Un mondo da salvare, la recensione del magistrale film animato di Gints Zilbalodis Flow - Un mondo da salvare: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film d'animazione - HD

Inside Out 2: nomination all'Oscar 2025 come miglior film d'animazione

Inside Out 2 è un sequel realizzato con competenza: è un dato di fatto incontrovertibile. La Pixar negli ultimi anni è stata accusata di aver appeso innovazione e creatività di un tempo al chiodo, e in realtà un lavoro come questo non smentisce del tutto la visione pessimistica. Allo stesso tempo non si può dire che Inside Out 2 di Kelsey Mann sia una timbrata di cartellino (come invece classifichiamo senza rancore il simpatico Oceania 2): il climax in cui Ansia sta prendendo il sopravvento, con conseguente perdita di controllo, crea una tensione drammatica in cui tante persone oggi si rivedono, con preoccupante frequenza. La forza sociale della poetica pixariana è ancora lì, dopotutto, anche se da critici rimanderemmo l'Oscar a un'altra volta. Ma la statuetta, nella situazione economica difficile in cui si era venuta a trovare la Pixar, conta davvero poco questa volta: conta la boccata d'ossigeno di un boxoffice-monstre di quasi 1.700.000.000 dollari, che ha reso il lungometraggio per qualche mese il più alto incasso in termini assoluti della storia del cinema di animazione (ma è già stato sorpassato dal cinese Ne Zha 2). Leggi anche Inside Out 2, la recensione del sequel Pixar, con Riley che cresce inesorabilmente Inside Out 2: Il Trailer Finale in Italiano del Film Pixar - HD

Il robot selvaggio: nomination all'Oscar 2025 come miglior film d'animazione

Se Flow ha una concorrenza diretta è nel Robot selvaggio firmato da Chris Sanders, targato DreamWorks Animation. La sua riuscita si deve a due fattori. Il primo è l'esperienza di Sanders, che alla Disney cominciò come story artist e direttore artistico nel Rinascimento degli anni Novanta, partecipando al Re Leone originale e creando Stitch (che doppia tutt'oggi in originale). Alla DreamWorks aveva ribadito questo tocco consapevole, con l'eccellente adattamento di Dragon Trainer e con I Croods. Il secondo fattore è il percorso artistico della DWA, che si è dimostrata negli ultimi anni molto più aperta a trovare soluzioni estetiche che contaminino la CGI con un gusto pittorico o bidimensionale: non nella modalità urlata pop-art degli Spider-Man animati della Sony, ma comunque con un compromesso intelligente, tra consuetudini del botteghino e identità personale. La vicenda, tratta dal libro di Peter Brown, è una delicata favola su un legame tra tecnologia e natura, un contrasto tenero che sfocia in una visione ottimistica del mondo: la robot che si prende cura di un'ochetta, trovando una "programmazione" alternativa, è un manifesto se vogliamo anche politico, in grado di parlare davvero "a tutta la famiglia". In caso di sconfitta, potrebbe rifarsi simbolicamente con un Oscar alle musiche o al sound-design. Leggi anche Il robot selvaggio, la recensione dell'incontro tra tecnologia e natura secondo Chris Sanders e la DreamWorks Animation Il Robot Selvaggio: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film d'animazione - HD

Wallace & Gromit - Le piume della vendetta: nomination all'Oscar 2025 come miglior film d'animazione

L'understatement britannico della Aardman Animations è una costante nel tempo, confermata da Wallace & Gromit: Le piume della vendetta di Nick Park e Merlin Crossingham. Semmai pesa ammettere che la casa inglese, maestra della stop-motion, proprio per questo motivo manca da tempo dell'evoluzione e della ricerca che l'avevano messa sotto i riflettori trent'anni fa. In generale, salvo la preziosa eccezione del magistrale muto slapstick Shaun: Vita da pecora - Il film del 2015, il suo umorismo a chi scrive è sempre parso diluito nella durata dei lungometraggi. Non negherò mai l'imperitura irresistibile simpatia dei suoi protagonisti, ma l'ultimo Wallace & Gromit soffre per chi scrive dello stesso problema del Galline in Fuga: L'alba dei Nugget dell'anno scorso: è un compito portato a termine con professionalità stellare, ma che non riesce a essere memorabile. Si racconta la vendetta di uno dei villain più celebri dell'animazione, il pinguino Feathers McGraw dei Pantaloni sbagliati (premio Oscar per un corto, guardacaso): davanti a un mito del genere si diventa purtroppo molto esigenti. Dal punto di vista tecnico merita comunque a pieno titolo di essere nella cinquina, ma non vincerà, nonostante il cane e il suo padrone-inventore avessero stretto l'Oscar per Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro nel 2006. Leggi anche Wallace e Gromit - Le piume della vendetta, la recensione: fantasia e understatement Wallace e Gromit - Le Piume della Vendetta: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Memoir of a Snail: nomination all'Oscar 2025 come miglior film d'animazione