Dopo classici moderni come Lilo & Stich, Dragon Trainer e i Croods, Chris Sanders firma un'altra delle sue celebrazioni dell'animazione con l'A maiuscola: Il robot selvaggio è davvero una "fiaba per tutta la famiglia", nel senso più nobile dell'espressione. La nostra recensione.

L'aspetto più immediatamente affascinante del Robot selvaggio è la semplicità della sua premessa, tanto più apprezzabile quanto più oggi Hollywood tende a un sovraccarico narrativo sin dai primi minuti (e l'animazione non fa eccezione): Roz, una robot tuttofare, finisce in seguito a un incidente su un'isola abitata solo da animali, dove si trova a fare da mamma a una piccola oca orfana. Punto. Non che la sceneggiatura, ricavata dallo stesso regista Chris Sanders dal libro illustrato di Peter Brown "Il robot selvatico", sia poi semplicistica nel suo svolgimento: l'impatto che tuttavia da spettatori abbiamo col film e col suo mondo è volutamente elementare e diretto, come i sentimenti che il film gestirà fino alla fine.

Definire Chris Sanders un veterano dell'animazione americana è limitativo: uno degli artisti dietro al Rinascimento Disney anni Novanta, ha poi tenuto a battesimo un certo alieno in Lilo & Stitch (doppiandolo) e, trasferitosi alla DreamWorks Animation, ha traghettato verso il successo esperienze come Dragon Trainer e I Croods. Avendo attraversato il mondo dell'animazione hollywoodiana nel suo passaggio dal 2D tradizionale alla CGI, non ha mai perso di vista quella ricerca di "credibilità fantastica" che i migliori personaggi dei cartoon hanno: quell'equilibrio tra character design irreprensibile ed espressività dell'animazione, che genera un'empatìa istantanea. La sensazione di conoscere quelle creature da sempre, anche quando come Roz sono robot dalle movenze imprevedibili, con arti dinoccolati che non smettono di incuriosire, seguendo la magia di articolazioni inesistenti.

Il tema portante del Robot Selvaggio è la genitorialità, il che lo renderà particolarmente apprezzabile dagli adulti, senza che però diventi pesante per figli e figlie: il racconto mantiene sempre l'attenzione delle due fasce di pubblico, perché il legame tra Roz e l'ochetta è inscindibile, così come sono inscindibili i passaggi difficili della "maternità adottiva" e i passi della crescita che il piccolo deve affrontare. Guardando il lungometraggio ci sono tornati in mente illustri precedenti, come La gabbianella e il gatto di Enzo d'Alò (adattamento da Luis Sepúlveda) e WALL•E di Andrew Stanton di casa Pixar: Sanders copre tutte le principali fasi della crescita fino all'indipendenza della presenza indifesa, aiutata nell'impresa da un personaggio teoricamente incompatibile. Sulla strada, quel personaggio scopre un aspetto di sé che non sapeva di avere: in epoca di dubbi sull'Intelligenza Artificiale, è ancora una volta l'umanità del "pensare fuori dalla propria programmazione" ciò che ci regala un'identità. Magari i singoli elementi messi in ballo non sono inediti, però la loro combinazione ha senso.

Simbolicamente questo muoversi fuori dagli schemi, con l'idea che la gentilezza sia un mezzo di sopravvivenza, si riflette sull'ambiente circostante e i suoi abitanti, aprendo la strada per un mondo migliore, con una convivenza più collaborativa e meno competitiva: Sanders ha l'intelligenza di non rendere tutto troppo semplice su finale, ma non ha paura di credere nella fiaba pura, come ha spesso dimostrato in passato.

Se proprio volessimo trovare un difetto in questa costruzione così generosa di spunti e temi, è che i dialoghi ed alcuni passaggi sono forse troppo didascalici, quando le tematiche suddette sarebbero arrivate anche senza calcare la mano qui e lì. Non sembra però un bisogno di retorica, quanto un bisogno di chiarezza a prova di bomba per valori etici in cui si crede sul serio (e per fortuna la volpe Fink alleggerisce il tono con il suo sarcasmo).

Tutto questo è veicolato da un'eleganza formale e da una padronanza tecnica che riconferma le qualità ormai raggiunte dalla DreamWorks Animation: diversamente dalla Pixar, la DWA qui torna a sperimentare con texture dal sapore dipinto e non fotorealistico, come aveva fatto in Troppo cattivi e Il gatto con gli stivali 2, in modo però meno carico e più sottile. È un complemento perfetto per il gusto narrativo e artistico di Sanders, che ha ereditato il suo DNA creativo dai grandi del passato animato americano.