Ad Alice nella Città è stato presentato Flow - Un mondo da salvare, opera seconda dell'animatore (e factotum) lettone Gints Zilbalodis. Immagini che non si dimenticano, per un modo alternativo di raccontare una favola post-apocalittica. La nostra recensione.

Un gatto sopravvive per miracolo a un'inondazione apocalittica, che sembra spazzare dalla faccia della Terra l'umanità. Cercando la salvezza, sale su una barca nella quale procedono alla deriva (o forse no?) altri animali: un pragmatico capibara, un lemure ossessionato dai suoi oggetti, un cane semplice e caloroso, mentre un maestoso uccello sembra ergersi a guida e timoniere. La staordinaria situazione si intreccia con necessità immediate e assai più ordinarie, come mangiare, dormire e interagire con il prossimo.

Flow - Un mondo da salvare, opera seconda dell'eclettico artista lettone Gints Zilbalodis e del suo Dream Well Studio, è uno stupefacente miracolo di equilibrio, un passo avanti rispetto al già particolarissimo Away (2019), che Gints aveva realizzato letteralmente da solo. In una coproduzione indipendente con più fondi europei, Zilbalodis si dimostra capace di coordinare anche studi di animazione diversi intorno alla sua visione del racconto e dell'immagine, espandendo lo slancio del lavoro precedente, ma limandolo lì dove serviva. Per arrivare oltre.

Se il mutismo dell'umano protagonista di Away era alienante e totalmente onirico, gli animali di Flow non hanno per legge naturale il dono della parola: tutto l'impianto narrativo fa a meno di dialoghi, eppure per questa ragione risulta del tutto spontaneo. Bastano pochi minuti per essere risucchiati nella piccola, grande epopea del gatto protagonista, che a suo modo vorrebbe pure comunicare con i suoi compagni di viaggio, che però emettono suoni propri e differenti, da interpretare. Eppure bisogna trovare un punto di incontro, perché questi animali sono appunto proverbialmente "tutti sulla stessa barca".

E qui scatta l'intenzione didattica della favola di Esopo nel senso più pieno: Away abbracciava una cripticità tipica del panorama del videogioco indipendente più visionario e metaforico. Ogni "carattere" di Flow potrebbe invece tranquillamente rappresentare una personalità diversa in un racconto post-apocalittico più classico, con sopravvissuti umani: Zilbalodis e il cosceneggiatore Matīss Kaža alleggeriscono il discorso con qualche gag visiva, legata a comportamenti tipici di ciascun animale e perciò non forzata, né didascalica. Anzi, persino funzionale al discorso ecologico di fondo: la misteriosa catastrofe alla quale assistiamo è un problema per gli esseri umani, di fatto scomparsi, ma gli animali vanno avanti, con spirito di adattamento, come hanno sempre fatto. Flow è un racconto ottimista, ma la sua positività arriva solo se accetteremo di metterci alla prova come il resto del creato ha sempre fatto, quel giorno in cui vivremo una delle eventuali apocalissi che quotidianamente qualcuno ci prefigura. Magari pronti a rinunciare al nostro comodo ego: quando viene sorpreso dall'apocalisse, il gatto è chiaramente oggetto di culto da parte degli esseri umani, circondato in un cottage da opere d'arte che lo ritraggono. Dopo, è solo un animale come gli altri. Bagno d'umiltà... di fatto!

Flow però nemmeno perde un livello di lettura più sfuggente, filosofico e immaginifico, cerebrale. Al di là delle vicende spicciole raccontate, c'è sullo sfondo, nell'aria, qualcosa di "altro", di più grande e insondabile: il curioso e semplice gatto è sì meno ingenuo del cane, ma è anche sprovveduto di fronte alla superiorità dell'elusivo uccello timoniere, che pare avere un contatto mistico con il creato, conoscendo il senso della vita e della morte. Sembra un mentore protettivo, ma con uno scopo ultimo che come il nostro eroico micio dobbiamo accettare di non sapere e di non capire del tutto: già fare del nostro meglio per onorare almeno la vita concreta, la nostra necessità di sopravvivenza, è forse di per sé un miracolo. Il raggiungimento di questa consapevolezza è l'anima religiosa di Flow.

Flow funziona su questo doppio binario, di favola coinvolgente e di visione metafisica, soprattutto grazie alla regia e alla direzione artistica di Zilbalodis: il piano sequenza, cui il regista si abbandonava in Away, è qui più sicuro e maturo, usato soprattutto per contestualizzare le azioni all'interno di ciascuno spazio. Una tecnica molto centrata, perché travalica i limiti di un budget non paragonabile a quello della concorrenza multimilionaria, amplificando il respiro delle location, caricando la nostra curiosità in un'esplorazione fisica delle scene, con i movimenti di macchina. In particolare, il piano sequenza potenzia la contemplazione di architetture umane ingoiate dalle acque, e dà più forza a ogni momento in cui il gatto affronta l'acqua: rimaniamo fisicamente col fiato sospeso, incuranti di una simulazione del liquido non perfettamente realistica come quella della WETA o dell'Industrial Light & Magic. Le tendenze grafiche non-fotorealistiche dell'ultimo periodo, si pensi ai recenti lavori della DreamWorks o della Sony, sono per Zilbalodis e il suo team una necessità economica non temuta, perché voce spontanea della loro poetica: "Dream Well", "sognare bene", appunto. E la promessa è mantenuta.