Sequel (ma anche un po' remake) del capolavoro I pantaloni sbagliati, questo nuovo lungo della Aardman conferma tutto quello che è il mondo di Wallace & Gromit: immutabile ma sempre attraversato da infinite e infinitesimali variazioni. La recensione di Wallace e Gromit - Le piume della vendetta di Federico Gironi.

Wallace & Gromit sono tornati. O meglio, siamo tornati noi a trovarli, perché loro non si sono mossi: sono sempre stati lì, al 62 di West Wallaby Street, Wigan, Lancashire. Sempre lì, sempre alle prese con gli strampalati marchingegni inventati da Wallace, e spesso gestiti dal pazientissimo Gromit. La loro routine familiare è sempre la stessa: anche quando la routine - cinematografica, chiamiamola così - prevede l’affrontare qualcosa di straordinario.

In questo caso, e ancora una volta, tutto nasce dall’ennesima invenzione di Wallace che diventa in qualche modo fonte o mezzo di minaccia: dei nani da giardino robotici e tuttofare che vengono riprogrammati e diventano un esercito di minion al servizio di Feathers McGraw, ovvero del pinguino rapinatore che già fu amato protagonista e terribile nemesi dei nostri eroi nel capolavoro I pantaloni sbagliati, di cui questo film è sequel e in fondo anche remake non dichiarato.





A pensarci bene, anche questo nuovo lungometraggio vive di una tensione tra routine e straordinario: tra il piacere di ritrovare questi due personaggi e tutto quello che li contraddistingue, comprese le commoventi impronte degli animatori sui loro corpi di plastilina, compresa l’immutabilità di una struttura, di un mondo, di tanti leit motiv, e quella dell’andare a vedere come verranno nuovamente coinvolti in un’avventura più grande di loro (perlomeno, più grande di Wallace).

Il piacere più grande di tutti, però, è come sempre quello dell’andare a scovare i dettagli grandi e piccoli che fanno da variazione a un canovaccio principale immutabile, così come quelli che personalizzano con strizzate d’occhio mai sfacciate il mondo che Wallace & Gromit abitano e che noi tutti tanto bene conosciamo e amiamo.





L’animazione rimane di altissimo livello, ma la scrittura non è da meno: è divertentissimo andare a scoprire come l’invenzione degli gnomi da giardino robot e tuttofare di Wallace finirà per diventare un’arma nelle mani del pinguino Feathers, che è ancora in prigione (ovvero allo zoo) da quando aveva cercato, nel corto di qualche anno fa, di rubare il Diamante Blu dal museo cittadino, e di come riuscirà a evadere e proverà nuovamente a portare a segno il colpo. Lo storico inseguimento sul trenino giocattolo che concludeva I pantaloni sbagliati (Oscar nel 1993) qui viene sostituito da una scena altrettanto ingegnosa e sorprendente a bordo di due narrow boat che navigano lungo un canale, e in cui si citano - giusto per fare due facile esempi - sia La regina d’Africa che i più recenti capitoli di Mission: Impossible (specialmente l'ultimo).





Sono, queste due, solo alcune delle tante citazioni che gli appassionati di cinema di potranno divertire a rintracciare in Le piume della vendetta, che omaggia comunque anche l’universo Aardman, e che ha la capacità incredibile di riuscire a rendere piacevolmente identico a sé stesso, ma anche sempre leggerissimamente diverso, un mondo incredibile, dove la fantasia e la creatività, l’ingegno e la tecnica, non sono clave con cui stupire lo spettatore a mazzate, ma strumenti delicati e raffinati, utilizzati con un understatement tutto britannico.

Senza contare gli spunti teorici che possono emergere in un film ambientato in una sorta di piccolo mondo antico che affida il ruolo di villain a una sorta di intelligenza artificiale, e che si basa su una tecnologia del tutto analogica come la stop motion, ma anche in cui questo tipo “antico” d’animazione cerca sempre una comunione, difficile ma possibile, con quella digitale.