Oppenheimer: bastano sei sale IMAX per un nuovo record al boxoffice

Oppenheimer di Christopher Nolan torna in sole sei sale IMAX per raggiungere, dopo un solo fine settimana, uno straordinario risultato al botteghino.

Nonostante sia uscito da più di 2 mesi, Oppenheimer va ancora fortissimo.

Il film di Christopher Nolan, che in tutto il mondo ha incassato fino ad ora quasi un miliardo di dollari, e che, insieme a Barbie, ha davvero rilanciato l'industria cinematografica, ha battuto un nuovo record, e il merito è di un ritorno in sala in 6 cinema IMAX sparsi fra gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Australia.

Oppenheimer è quarto nella classifica degli incassi IMAX

La Universal ha approfittato di un fine-settimana relativamente tranquillo prima dell’arrivo di The Marvels (fissato per il 10 novembre in Nord-America e l’8 in Italia) per far riproiettare Oppenheimer in sei favolose sale IMAX.

Come apprendiamo da un post apparso sull'account Twitter di BoxOfficeReport, l’incasso IMAX del film di Christopher Nolan, pari a 96.4 milioni di dollari, assicura al biopic sul creatore della bomba atomica il quarto posto nella classifica dei film proiettati nel formato che aumenta considerevolmente la risoluzione delle immagini usando fotogrammi più grandi. Al primo posto c’è Avatar 2: La Via dell’Acqua, al secondo Avengers: Endgame e al terzo Avatar.

Un simile posizionamento è straordinario se si pensa che, nonostante la superiorità della visione in IMAX, il pubblico continua a prediligere le sale “normali”, forse perché il biglietto è meno costoso. Evidentemente, avendo molto amato il film con Cillian Murphy, gli spettatori hanno sentito il bisogno di una seconda o terza visione ancora più spettacolare, seppure di un film meno movimentato di altri capolavori del regista di Interstellar.

Perché il risultato IMAX di Oppenheimer è incredibile

I 96.6 milioni di dollari guadagnati da Oppenheimer all’indomani della nuova uscita nelle sale IMAX è un ottimo risultato in generale. Infatti, soltanto 7 film su circa 200 hanno totalizzato un incasso mondiale superiore a questa cifra, tra cui Saw X ($95.8 milioni), AIR - La storia del grande salto ($90 milioni), Cocainorso ($88 milioni) e Fidanzata in affitto ($87.2 milioni). Un simile risultato ha del miracoloso se si pensa che, a causa dello sciopero degli attori, il film non ha avuto una regolare promozione.