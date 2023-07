Matt Damon ha infranto una promessa fatta a sua moglie a causa di Christopher Nolan

News Cinema

Matt Damon era intenzionato a prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo, come pattuito durante la terapia di coppia con sua moglie. Poi arrivò una telefonata da parte di Christopher Nolan...

Gli ultimi anni sono stati particolarmente ricchi per Matt Damon. Ha recitato e prodotto Air con l’amico storico Ben Affleck, con il quale ha diviso nuovamente la scena in The Last Duel (che ha anche co-scritto). È apparso in La ragazza di Stillwater e si è concesso cameo anche in Thor: Love and Thunder e No Sudden Move. Durante una seduta di terapia di coppia, l’attore aveva promesso a sua moglie che avrebbe preso finalmente una pausa dalla recitazione, ma con una grande eccezione: se avesse chiamato Christopher Nolan, non avrebbe rifiutato l’offerta. E così è stato.



Oppenheimer: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Matt Damon aveva promesso a sua moglie che avrebbe preso una pausa dal cinema, ma con riserva

Quando Christopher Nolan l’ha contattato per proporgli un ruolo in Oppenheimer, Matt Damon non ha potuto rifiutare. Del resto aveva già informato la moglie Luciana che, se il regista di Interstellar l’avesse voluto a bordo per un altro progetto cinematografico, avrebbe infranto quella promessa ed è esattamente quello che è accaduto. Considerando l’attesa, il sacrificio potrebbe dare i suoi frutti. Oppenheimer è uno dei film più attesi del 2023. Mentre negli States darà del filo da torcere a Barbie condividendo l’uscita in sala, in Italia debutterà soltanto ad agosto. Intervistato da EW, Matt Damon ha ricordato la promessa infranta:

Sembrerà inventato, ma in realtà non lo è. Ho dovuto - per non andare troppo sul personale - negoziare ampiamente con mia moglie perché mi stavo prendendo una pausa. Ho recitato in Interstellar, ma poi Chris mi ha tenuto sotto ghiaccio per un paio di film, quindi non ero ancora in gioco. Ma in realtà ho negoziato nella terapia di coppia – è una storia vera – avrei infranto la mia promessa soltanto se Chris Nolan avesse chiamato. E l’ho detto senza sapere se stesse lavorando a qualcosa, perché non te lo dice mai. Ti chiama di punto in bianco.

Avendo quindi avvisato sua moglie di quella possibilità, Matt Damon ha affrontato Oppenheimer a cuore più leggero interpretando il generale Leslie Groves, che ha supervisionato il Progetto Manhattan. Anche Cillian Murphy, che interpreta il protagonista nel film, aveva già collaborato con il regista in passato per film come Inception e Batman Begins. A EW, ha confermato quanto sostenuto prima da Matt Damon:

Chris lavora in questo modo: ti chiama di punto in bianco. Sinceramente non avevo idea che stesse lavorando a questo. Ha detto che stava pensando ad un film su Oppenheimer e mi ha proposto di interpretare il protagonista. Ho dovuto sedermi per un attimo, è stato travolgente.