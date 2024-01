Martin Scorsese: il film su Gesù durerà 80 minuti. Il regista svela qualche dettaglio sul suo nuovo progetto

News Cinema

In un'intervista Martin Scorsese dà preziose informazioni sul film dedicato alla figura di Gesù Cristo a cui sta lavorando, ad esempio che la durata è di soli 80 minuti. Ma non finisce qui, perché ci sono altre gustose novità.

Torniamo a parlare del film su Gesù a cui Martin Scorsese ha deciso di dedicarsi all'indomani di un appello di Papa Francesco, che aveva espresso il desiderio di vedere al cinema film incentrati sulla figura di Cristo destinati al grosso pubblico. All'indomani della cerimonia dei Golden Globe, durante la quale Killers of the Flower Moon ha ricevuto soltanto il premio per la migliore attrice protagonista in un film drammatico (andato a Lily Gladstone), il regista ha un po’ di tempo per lavorare al progetto che renderà felice il Santo Padre, prima che cominci la corsa agli Oscar.

In un'intervista al Los Angeles Times, Martin Scorsese si è dunque lasciato sfuggire qualcosa in più sul biopic dedicato a Gesù, che è tratto dal libro di Shūsaku Endō "A Life of Jesus". Lo stesso autore ha scritto quel "Silence" diventato l'omonimo film con Andrew Garfield e Adam Driver che il regista ha diretto nel 2016.

Il film su Gesù di Martin Scorsese: ecco cosa sappiamo

A proposito del film che racconta la vita di Gesù, Martin Scorsese ha annunciato che:

Sarà ambientato ai giorni nostri

La durata si aggirerà intorno agli 80 minuti

Si concentrerà in particolar modo sugli insegnamenti di Gesù senza tuttavia fare proselitismo

In merito a quest'ultima informazione, Martin Scorsese ha spiegato:

Sto cercando una nuova maniera per rendere l'argomento più accessibile. liberandolo dalla cattiva fama di cui godono le religioni organizzate. Al giorno d'oggi, appena pronunci la parola "religione", la gente si indigna, visto che le religioni hanno fallito sotto moltissimi punti di vista. Tuttavia ciò non significa che la spinta iniziale fosse sbagliata. Facciamo un passo indietro, pensiamoci. Possiamo rinnegarle, ma potrebbero suggerirci un modo diverso di vivere la nostra vita, perfino se le rifiutiamo. Cerchiamo di non liquidarle così su due piedi. Solo questo ho da dire, da persona che fra un paio di giorni compirà 80 anni.

Martin Scorsese ha completato la sceneggiatura del film su Gesù e le riprese dovrebbero cominciare nell'ultima parte del 2024.

Che n'è stato del nuovo film di Scorsese con Leonardo DiCaprio?

Sempre a proposito del regista e dei suoi progetti futuri, non ci sono aggiornamenti sull'adattamento del libro di David Grann "The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder", che era stato annunciato nel 2022 dalla Apple Original Films. Al film, ispirato alla vera storia dell'ammutinamento della nave HMS Wager nel 1741, era legato Leonardo DiCaprio, ma già nel mese di ottobre Scorsese aveva annunciato la sua intenzione di prendersi una pausa e che forse avrebbe diretto il film insieme a un altro regista.

Tornando al film su Gesù, non è il primo che Martin Scorsese dedica al figlio di Dio. Nel 1988 il regista ha presentato al Festival di Venezia L'ultima tentazione di Cristo, opera certamente "scomoda" e di scandalo con protagonista Willem Dafoe.