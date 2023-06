Le grandi battaglie cinematografiche in cinque film che trovate in streaming

News Cinema

Oggi vi proponiamo quei titoli in streaming che posseggono al proprio interno alcune delle sequenze di battaglia più spettacolari e drammatiche mai realizzate.

Il 7 giugno 1942 si concludeva con la vittoria dell’aviazione americana la Battaglia delle Midway, uno dei momenti fondamentali per il controllo del Pacifico e di conseguenza delle sorti della Seconda Guerra Mondiale. Approfittando di questa ricorrenza vogliamo proporvi cinque film in streaming che contengono altrettante celeberrime scene di battaglia. Abbiamo preferito non attenerci al solo genere di guerra ma spaziale anche attraverso altri, per rendere la lettura e il tono dell’articolo alla sua natura cinefila e, se vogliamo, giocosa. La guerra, quella vera con i suoi orrori, merita ben altri tipi di analisi e ragionamenti…Buona lettura

Cinque grandi scene di battaglia in film che trovate in streaming

Orizzonti di gloria

Salvate il soldato Ryan

Il Gladiatore

Il Signore degli Anelli - Le Due Torri

The Avengers

Orizzonti di gloria (1957)

Quando si tratta di cinema bellico, la rivoluzione estetica compiuta da Stanley Kubrick con le sue interminabili e dolorose carrellate lungo le trincee e le zone di guerra ha pochi eguali nella storia del cinema. La forma filmica esprime il senso di straniamento, orrore e desolazione del conflitto, facendo di Orizzonti di gloria un film indimenticabile. Kirk Douglas come protagonista è semplicemente impagabile. Straordinaria dissertazione sull’inutilità del conflitto, comandato da persone indegne di tal nome. Disponibile su Amazon Prime Video.

Salvate il soldato Ryan (1998)

Salvate il soldato Ryan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La sequenza della battaglia di Omaha Beach è senza dubbio la più potente mai realizzata, un momento di cinema bellico senza precedenti né emuli futuri capaci di avvicinarvisi. Steven Spielberg reinventa il realismo del conflitto in maniera feroce, violentissima, dolorosa e cinematograficamente straordinaria. Salvate il soldato Ryan vince l’Oscar per la miglior regia - tra gli altri - e diventa un tassello fondamentale per il cinema contemporaneo. Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore e tutti gli altri da accomunare in un applauso solenne. Altro capolavoro. Disponibile su CHILI, Google Play, Infinity +, Amazon Prime Video, NOW.

Il Gladiatore (2000)

Il Gladiatore: il trailer del film

La battaglia che apre Il Gladiatore diventa un momento di grande cinema soprattutto per il setting: il senso di anticipazione, lo spessore emotivo di Massimo, il rispetto per il nemico ormai destinato a soccombere. Montaggio e immagini che restituiscono la potenza dell’evento, in un incipit leggendario. Russell Crowe domina un film bellissimo, potente, che racconta della cultura dello spettacolo contemporanea molto più di quanto vorremmo ammettere. Cinque Oscar tra cui quelli per film e attore protagonista. E la regia? Mah…Disponibile su Google Play, Infinity +, Amazon Prime Video.

Il Signore degli Anelli - Le Due Torri (2002)

Il Signore degli Anelli - Le Due Torri: Il trailer italiano del film di Peter Jackson

Passiamo al fantasy. La battaglia del Fosso di Helm contenuta in Il Signore degli Anelli - Le Due Torri è senza mezzi termini il punto focale dell’intera trilogia, una sequenza lunghissima, fangosa, notturna e dolorosa come nessun'altra in questo genere. Peter Jackson costruisce un momento di cinema irripetibile, un concentrato di dolore e bellezza estetica senza eguali. Avremmo voluto che non finisse mai, tanta la forza di immagini e suoni. Due Oscar al film, nomination come miglior film dell’anno. Sacrosanta. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

The Avengers (2012)

Chiudiamo con il conflitto tra Avengers, Loki e gli alieni nel centro di Manhattan perché si tratta prima di tutto di una sequenza altamente spettacolare, e in secondo luogo perché ha deciso le sorti del cinema mainstream contemporaneo. Divertente, roboante, over the top: questa pagina di cinecomic ha rivoluzionato l’idea di intrattenimento hollywoodiano, nel bene o nel male. In questo caso tutto funziona alla perfezione, poi diventerà solo riciclaggio sterile in (quasi) tutti i lungometraggi a venire. Peccato…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Disney +.