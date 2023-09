Killers of the Flower Moon: gli amici di Scorsese non hanno riconosciuto Robert De Niro nel film. Il regista è allibito

News Cinema

Martin Scorsese ha raccontato che diverse persone di sua conoscenza non hanno riconosciuto Robert De Niro in Killers of The Flower Moon. Come mai? Il regista ancora non riesce a crederci.

Martin Scorsese deve avere un gran daffare in questi giorni di promozione di Killers of the Flower Moon, Se lo diciamo è perché, dopo aver dato un buon numero di notizie su di lui, ci sentiamo pronti per scrivere un saggio o la sceneggiatura di un documentario intitolato "La vita secondo Martin Scorsese". Naturalmente stiamo scherzando, ma è sempre del maestro Marty che vogliamo parlare, e di una cosa buffa che ha detto riguardo alla presenza di Robert De Niro nel suo nuovo film, interpretato anche da un Leonardo DiCaprio che, secondo molti, non è mai stato così bravo.

Ma davvero c’era Robert De Niro in Killers of the Flower Moon?

Quando Robert De Niro è stato diretto per la prima volta da Scorsese - in Mean Streets, del 1973 - l'attore aveva già cominciato a farsi notare. Subito dopo essere stato osannato per Il Padrino Parte II, è tornato a lavorare con Scorsese nel 1976 per Taxi Driver. Le sue altre collaborazioni con il regista sono New York, New York, Toro scatenato, Re per una notte, Quei bravi ragazzi, Cape Fear - Il promontorio della paura, Casinò e The Irishman. Per un film che era il sogno di una vita, Martin non poteva non chiamarlo, e Bob è scomparso talmente tanto nel personaggio dello spietato proprietario agricolo William Hale, da risultare irriconoscibile perfino per i suoi amici. Proprio di questo ha voluto parlare Scorsese con Entertainment Weekly, dicendo:

Ho degli amici che hanno visto il film e che conoscono Bob da anni. Hanno visto il film e mi hanno confessato che, dopo un’ora e quaranta, ancora non avevano capito che sullo schermo ci fosse Bob. E lo conoscono! È una follia. Ho detto loro: "State scherzando, vero?". Non scherzavano! Semplicemente pensavano che si trattasse di qualcun altro.

Gli amici di Martin Scorsese forse non hanno riconosciuto De Niro perché il suo personaggio è talmente cattivo che sembra difficile accostarlo a un attore che, negli ultimi 20 anni, ha recitato in una serie di commedie di cui alcune da dimenticare (ad esempio Nonno scatenato). Però ha fatto anche altro, a cominciare dai film diretti da David O. Russell. Forse gli amici ai quali si riferiva Marty erano rimasti a Taxi Driver, o, più probabilmente, la "colpa" è dell’accento del Sud degli States utilizzato da De Niro, che così priva gli spettatori del sottile privilegio di godersi la sua inequivocabile cadenza newyorchese. Ancora tre settimane e sarete voi a doverlo riconoscere in un film che va certamente visto. L'appuntamento con Killers of the Flower Moon è per il 19 ottobre, ovviamente al cinema!