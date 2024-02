Jurassic World 4 avrebbe trovato il suo regista e fissa una data d'uscita

News Cinema

Secondo quanto riferito da Deadline, Jurassic World 4 avrebbe individuato il suo prossimo regista e, in più, ha scelto una data d'uscita al cinema.

Si vocifera che Jurassic World tornerà con un quarto capitolo, da non intendersi come sequel della precedente trilogia con protagonista Chris Pratt, ma come una sorta di riavvio per lanciare una “nuova era giurassica”, come riporta Deadline. Ed è proprio il magazine americano ad aver suggerito il prossimo regista che si occuperà del progetto. Pare, infatti, che David Leitch sia attualmente in trattative per subentrare nel franchise e guidare il prossimo capitolo sul grande schermo, che avrebbe persino fissato una data d’uscita.

Jurassic World 4, David Leitch in trattative per dirigere il nuovo capitolo del franchise

Ad oggi il mondo ideato dalla fantasia di Michael Crichton su carta ha ricevuto diverse interpretazioni sul grande schermo, anche per merito di Steven Spielberg che ha lanciato la prima trilogia al cinema a partire dal 1993. Nel 2015, invece, Jurassic World ha inaugurato una nuova trilogia terminata nel 2022 con Il dominio e con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Tuttavia, stando al report condiviso da Deadline, il ritorno di Jurassic World non riporterebbe gli attori nuovamente in azione, ma punterebbe ad un riavvio completo per inaugurare una nuova era giurassica. Al timone di questa nuova avventura potrebbe esserci David Leitch, regista che finora ha dato un prezioso contributo al mondo dello spettacolo: ha diretto film come Deadpool 2, Atomica Bionda, Bullet Train e a breve tornerà in sala con The Fall Guy con Ryan Gosling. Attualmente non vi è alcuna conferma del suo effettivo coinvolgimento in Jurassic World 4, progetto che però sembra interessare moltissimo alla Universal Pictures, tanto da annunciare già una data d’uscita.

Il progetto, qualora procedesse per la sua strada, arriverebbe in sala il 2 luglio 2025. Il report condiviso da Deadline precisa che le trattative sono appena agli inizi, per cui l’accordo con David Leitch non è stato ancora concluso. Il team di produzione includerà anche Steven Spielberg, così come Frank Marshall e Patrick Crowley. L’interesse nei confronti di Jurassic World 4 è stato annunciato già da qualche settimana, con il supporto di David Koepp che curerà la sceneggiatura.