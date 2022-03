Invasioni aliene: ecco i migliori film in streaming che le mettono in scena

News Cinema

Fin dagli anni '50 l'arrivo di extraterrestri, spesso mal intenzionati, ha consentito a Hollywood di realizzare film altamente spettacolari: questi gli esempi più riusciti in streaming.

Quante volte sul grande schermo abbiamo visto astronavi gigantesche e razze aliene venire a far visita al nostro pianeta con intenti più o meno bellicosi? Il cinema di fantascienza ha saputo regalarci spesso e volentieri lo spettacolo catastrofico e magniloquente delle invasioni aliene, a partire dai classici anni '50 come Ultimatum alla terra (1951) o La guerra dei mondi (1953) - quest'ultimo rifatto con grande maestria visiva da Steven Spielberg più di cinquant’anni dopo. Questi sono dunque i film in streaming che a nostro avviso hanno messo in scena nella maniera più originale o anche semplicemente spettacolare il tema delle invasioni aliene. Buona lettura.

Le migliori invasioni aliene raccontate in 5 film in streaming

Independence Day (1996)

Cominciamo col pop-corn movie per eccellenza del cinema hollywoodiano contemporaneo, uno spettacolo fracassone e a tratti irresistibile messo in scena dallo specialista Roland Emmerich con un brio e un'inventiva a dir poco gioiosi. Quando in Independence Day iniziano a saltare in aria siti iconici come la Casa Bianca, ecco che lo spettacolo si fa spumeggiante. Effetti speciali da Oscar e un cast numeroso composto tra gli altri da Will Smith e Jeff Goldblum. Impossibile non divertirsi. Con un sequel purtroppo appena accettabile…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Pacific Rim (2013)

Pacific Rim: Il nuovo trailer italiano in HD

Che spettacolo fragoroso ha messo in piedi Guillermo del Toro col suo film di mostri contro robot giganti! Pacific Rim ha l’anima del B-movie e l’estetica del blockbuster, un connubio che genera un’energia cinematografica impossibile da ignorare. Le sequenze di battaglia sono portentose, i personaggi e la trama ben delineati. E soprattutto i mostri alieni sono fantastici! Idris Elba, Charlie Hunnam, Charlie Day, Ron Perlman e altri caratteristi si divertono insieme al pubblico, e questo aumenta la goduria. Uno spasso puro e semplice. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Edge of Tomorrow - Senza domani (2014)

Edge of Tomorrow - Senza domani: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Il film che maggiormente si avvicina all’idea di videogioco viene diretto da Doug Liman con una voracità visiva impressionante. Capitanato da Emily Blunt e un Tom Cruise in versione inedita e codarda, Edge of Tomorrow - Senza domani si rivela una variazione sul tema davvero efficace, un loop cinematografico esaltante e a tratti asfissiante. Nonostante il successo di critica e pubblico sembra difficile se ne faccia un sequel, ed è un vero peccato perché l’idea ha funzionato davvero bene…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Arrival (2016)

Arrival: Il trailer italiano del film - HD

E se l’invasione aliena fosse invece necessaria per la salvaguardia del genere umano stesso? Un cineasta elegante e sensibile quale Denis Villeneuve dirige Amy Adams, Jeremy Renner, Michael Stuhlbarg e Forest Whitaker in un dramma sci-fi di grande potenza sia visiva che emozionale. Tratto da un racconto breve di Ted Chiang, Arrival è grande fantascienza, filosofica e potente nel messaggio. E poi a livello estetico siamo davvero dalle parti del capolavoro. Dieci nomination all’Oscar comprese quelle per il miglior film e la regia. Per uno sci-fi movie è tantissimo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

A Quiet Place - Un posto tranquillo (2018)

Piccolo budget, idea semplice ma sviluppata e confezionata con intelligenza finissima. John Krasinski è regista e protagonista insieme alla moglie Emily Blunt di un piccolo grande miracolo di genere: A Quiet Place - Un posto tranquillo terrorizza sfruttando il non visto, intrattiene grazie a una tensione sempre altissima, sfrutta al meglio l’ambientazione rurale. Cinema di ottima fattura e di resa sopraffina. Con un sequel una volta tanto all’altezza dell’originale, aspettiamo con trepidazione i prossimi capitoli. Visto il successo meritato anche al botteghino, ce ne saranno eccome…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.