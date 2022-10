Indiana Jones e Short Round 40 anni dopo, Ke Huy Quan racconta la reunion con Harrison Ford

News Cinema

Dopo alcune settimane, Ke Huy Quan, un tempo piccolo Short Round di Indiana Jones e il tempio maledetto, ha raccontato il retroscena del suo incontro, 38 anni dopo, con Harrison Ford. Ed è difficile distinguere un attore da un fan, in questo caso

Ha fatto il giro del mondo la foto con l'abbraccio tra Harrison Ford e Ke Huy Quan, a trentotto anni di distanza da Indiana Jones e il tempio maledetto, dove l'allora bambino interpretava la spalla di Indy, Short Round, negli anni che lo videro anche nel cast dei Goonies. Ke ha raccontato a un giornalista il retroscena di questa foto così tenera, ed è difficile distinguere un attore da un fan, in questo caso... Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga

Indiana Jones e Short Round si abbracciano, quarant'anni dopo Il tempio maledetto

Ke Huy Quan è da poco tornato sulla cresta dell'onda: da bambino segnò l'immaginario collettivo con il ruolo di Short Round in Indiana Jones e il tempio maledetto e subito dopo con quello di Data in Goonies, per poi sparire per qualche decennio. Ora che Hollywood ha abbracciato l'inclusività, Ke ha spiegato di aver trovato più possibilità di evadere dai luoghi comuni che affliggevano gli asiatici americani, rilanciandosi alla grande con Everything Everywhere All at Once, ma partecipando anche alla seconda stagione di Loki, in arrivo nel 2023. Al giornalista Kyle Buchanan ha raccontato cosa ha provato quando, all'ultimo D23, ha reincontrato dopo una vita Harrison Ford, all'evento per parlare di Indiana Jones 5, in uscita nel giugno 2023. Quando uscì Il tempio maledetto, Ke aveva 12 anni, Harrison 42. Ora ne hanno rispettivamente 51 e 80!

Eravamo al D23 e mi hanno detto che Harrison ci sarebbe stato. Eravamo in questo camerino con tanti attori, produttori e registi, la persona che mi avevano assegnato come assistente mi ha detto: "Harrison Ford è proprio fuori dal camerino. Lo vuoi salutare?" E io penso: "Naturalmente! Non lo vedo da trentotto anni!" Quindi esco e lo vedo a tipo quattro-cinque metri che sta parlando con Phoebe Waller-Bridge, stanno lì per promuovere Indy 5. Mi avvicino e il cuore comincia a battere, penso: "Ma mi riconoscerà? L'utima volta che mi ha visto ero un ragazzino". A mano a mano che mi avvicino, lui si gira e mi punta il dito, con quel classico famoso sguardo alla Harrison Ford, scocciato. Penso: "Oh mamma, forse pensa che sono un fan e mi dirà di non avvicinarmi!" Ma mi guarda, punta il dito e dice: "Ma tu sei Short Round?" Immediatamente mi sono risentito nel 1984, quando ero piccolo, e ho detto: "Sì, Indy!" Mi ha fatto "Vieni qui!" e mi ha dato un abbraccione. Quando l'ho stretto con le mie braccia, sono annegato in tutti quei bellissimi ricordi che avevo dal set. Mi sono sentito completamente a mio agio. È stato pazzesco, e lui è un uomo pazzesco. Uno degli uomini più generosi sul pianeta.