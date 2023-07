In attesa di Oppenheimer, i film di Christopher Nolan arrivano al Barberini. Si parte il 17 luglio

News Cinema

Il Cinema Barberini di Roma dedica a Christopher Nolan una retrospettiva. Si comincia il 17 alle 19:00 con Insomnia e si prosegue fino al 25, e i film saranno in versione originale.

Oppenheimer è senza dubbio uno dei film più attesi dell'estate e, considerando lo spettacolare trailer che è stato diffuso, ci aspettiamo tutti grandi cose dal film incentrato sull'inventore della bomba atomica interpretato da Cillian Murphy. Del resto, il nome Christopher Nolan è già una garanzia di grande qualità. Pochi registi sono amati universalmente come lo è lui, ed è anche per questa ragione che il Cinema Barberini (di Roma) ha deciso di dedicargli una retrospettiva, che partirà il 17 luglio e si concluderà il 25.

La rassegna Christopher Nolan: i film e quando vederli

I film di Christopher Nolan che potrete vedere le prossime settimane al Barberini saranno tutti in versione originale sottotitolata in italiano. Ci sarà un'unica proiezione alle ore 19.00 e i biglietti potranno essere acquistati anche online sul sito del cinema. La rassegna non consiste nell'intera filmografia del regista: mancano infatti Following, Memento, la trilogia del Cavaliere Oscuro e Tenet. Si partirà dunque il 17 luglio con Insomnia, seguito da The Prestige il 18, Inception il 19, Interstellar il 24 (eccezionalmente alle 18.00), Dunkirk il 25.

Se però volete rivedere proprio tutti i film di Christopher Nolan, potete affidarvi alle piattaforme streaming. Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Il Cavaliere Oscuro - il Ritorno e Tenet li trovate su Amazon Prime Video, Memento invece su NOW. Per quanto riguarda Following, opera prima del regista, grazie a Movies Inspired approderà per la prima volta nelle sale italiane. Il gran giorno è il 23 agosto, lo stesso del debutto di Oppenheimer.

Tutto è pronto dunque per un ripasso e, se non abitate a Roma, troverete su Infinity + tutti i film della rassegna del Barberini.