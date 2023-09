Il Vento del Nord 2023: al via la nuova edizione a Lampedusa, fra solidarietà e buon cinema

News Cinema

Inaugura questa sera a Lampedusa la quindicesima edizione de Il Vento del Nord: rassegna di film e cortometraggi ideata da Massimo Ciavarro. L'apertura è per Stranizza d'amuri, sullo schermo davanti al porto degli sbarchi.

Si apre questa sera, nel segno della solidarietà e nell’emergenza che Lampedusa sta vivendo sul fronte degli sbarchi e dell’accoglienza dei migranti, la quindicesima edizione di Il Vento del Nord, rassegna cinematografica ideata da Massimo Ciavarro nel 2008 con la consulenza di Giovanni Spagnoletti e il coordinamento di Laura Delli Colli. La manifestazione andrà avanti per una settimana con film e cortometraggi.

Il Vento del Nord si apre con la proiezione di Stranizza d’amuri, esordio nella regia di Giuseppe Fiorello al quale è abbinato Battima, il Corto per Emergency che ha vinto il concorso annuale sui temi dell’accoglienza e dell’inclusione. Realizzato grazie a Indigo Film, è diretto da Federico Demattè.

Il Vento del Nord 2023: il programma della quindicesima edizione

Il programma de Il Vento del Nord 2023 comprende 14 titoli, a cui si aggiungeranno due film a sorpresa durante La notte bianca, che concluderà la rassegna venerdì 22 Settembre: una maratona di cinema proprio nella giornata che ogni anno Lampedusa vive con la sua festa tradizionale. Ogni lungometraggio sarà affiancato da un corto che affronta il tema delle migrazioni.

Come da tradizione, agli studenti liceali sarà dedicato un nuovo capitolo del Laboratorio sul Cinema a cura del prof. Giovanni Spagnoletti e coordinato operativamente da Stefano Amadio e Rocco Giurato. Quest’anno si parlerà di cinema e letteratura a partire dal film di Pupi Avati Dante. Da non perdere, domenica 17, il film-concerto Tutti su! Buon compleanno Claudio, che racconta i concerti a Caracalla di Claudio Baglioni nell’estate del 2022. Fra gli altri film della quindicesima edizione de Il Vento del Nord ricordiamo La primavera della mia vita, con protagonisti Colapesce e Dimartino, Capitan Sciabola, Romantiche di Pilar Fogliati, Mixed by Erry, Margini, Grazie Ragazzi, Astolfo, Il grande giorno, What’s Love e La stranezza.

"Con LampedusaCinema, l’associazione nata per produrre ogni anno Il Vento del Nord” - spiega Laura Delli Colli - "rinnoviamo quest’anno più che mai un appuntamento che nasce dalla voglia di rendere ‘contagiosa’ la passione del cinema e condividerla con gli spettatori di un’isola speciale, che non ha una sala, ma anche dalla naturale vocazione di prossimità di un luogo, una vera e propria 'terra di mezzo' che, in un clima di accoglienza unico, convive quotidianamente con la realtà complessa e le difficoltà delle migrazioni".