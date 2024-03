Il Gatto col Cappello del dr.Seuss diventa un film animato nel 2026, per la regia di Alessandro Carloni

News Cinema

La Warner Bros. Animation e la DNEG hanno annunciato il primo adattamento dell'opera del dr. Seuss in film animato: The Cat in the Hat, da noi noto come Il Gatto col Cappello, in arrivo nel 2026.

Il dr. Seuss torna nel cinema di animazione, e la notizia non può che farci piacere: Il Gatto col Cappello, titolo italiano del celeberrimo libro in rima illustrato The Cat in the Hat, diventerà un film animato in uscita nel marzo 2026, per la regia di Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, realizzato dalla DNEG per la Warner Bros. Pictures Animation. Di questo accordo tra la Warner e gli eredi Seuss si sapeva da tempo, ma il primo progetto si concretizza soltanto adesso. Leggi anche Il Grinch, non solo Jim Carrey: il personaggio del dr. Seuss tra animazione e film dal vero

Il Gatto col Cappello, il cartoon mira a far dimenticare Mike Myers

Qualcuno, se non è rimasto traumatizzato per sempre e ha provveduto a una rimozione dell'esperienza, ricorderà che nel 2003 si era già adattato Il Gatto col Cappello (1957) del dr. Seuss: il film Il Gatto e il Cappello Matto di Bo Welch voleva seguire la falsariga del Grinch con Jim Carrey, proponendo un Mike Myers truccatissimo nel ruolo del titolo. La semplice storia era sempre quella: un Gatto magico antropomorfe, con due esseri al seguito, porta scompiglio nella casa di un bambino (il narratore) e di sua sorella Sally, nel tentativo di farli divertire. Il film in sé fu accolto malissimo dai fan del classico per l'infanzia, che magari ricordavano invece lo special animato a mano libera, prodotto da Chuck Jones e diretto da Hawley Pratt del 1971. Il Gatto e il Cappello Matto ottenne dieci nomination ai Razzie, vincendo il premio di "peggiore scusa per un film". La vedova del dr. Seuss, Audrey Geisel, decise allora che non avrebbe più concesso licenze cinematografiche per adattamenti dal vero, legandosi per sempre solo all'animazione. Da quel momento le cose sono andate meglio, con Ortone e il Mondo dei Chi, Lorax, Il Grinch, tutti solidi successi realizzati dalla Blue Sky e dall'Illumination.

Questa volta tocca alla Warner e alla britannica DNEG dare vita a uno dei libri più famosi di Theodore Seuss, per la regia del nostro Alessandro Carloni (Kung Fu Panda 3) e di Erica Rivinoja, che da sceneggiatrice ha collaborato a Trolls e Piovono Polpette 2. Buon lavoro a tutti!