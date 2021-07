I migliori film in streaming interpretati da Michelle Rodriguez

News Cinema

La star della saga di Fast and Furious compie oggi 43 anni. Celebriamola con i suoi più importanti successi in streaming.

Quando pensiamo alle eroine dell’action-movie contemporaneo i volti probabilmente vengono in mente alla parte del pubblico internazionale sono quelli di Angelina Jolie, Charlize Theron e Michelle Rodriguez. Quest’ultima si è guadagnata il ruolo di icona del genere grazie (ma non soltanto) alla saga di Fast and Furious, che l’ha resa episodio dopo episodio una delle colonne portanti. Celebriamo dunque il carisma fuori dal comune dell’attrice di origine texana che compie oggi 43 anni. I cinque film in streaming scelti per riassumere i momenti più importanti della sua carriera non contengono purtroppo Girlfight, notevole esordio in cui interpretava una giovane pugile decisa a non arrendersi di fronte alle avversità. Il film diretto da Karyn Kusama nel 2000 purtroppo non è disponibile in streaming, altrimenti sarebbe entrato di diritto nella cinquina. Buona lettura.

Fast and Furious (2001)

L’inizio di uno dei franchise più amati dal pubblico di tutto il mondo vede la Rodriguez immediatamente capace di mettere in scena la sua presenza "tosta" e magnetica. Il film di Rob Cohen contiene le radici di quello spettacolo roboante che Fast and Furious svilupperà negli episodi successivi, sfociando spesso nel disaster-movie. Vin Diesel, Paul Walker e Jordana Brewster sono i protagonisti dell’originale, spigliato e fracassone come si conviene. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video.

Resident Evil (2002)

Insieme alla protagonista assoluta Milla Jovovich la Rodriguez forma una coppia d’azione ad alto tasso adrenalinico nel primo capitolo della famosa saga horror tratta dall’omonimo videogioco. Resident Evil interpreta la creazione della Capcom in chiave hi-tech, orientando il lungometraggio maggiormente verso l’action-sparatutto che verso lo zombie-movie canonico. Il risultato è indubbiamente spettacolare e il pubblico gradisce, tanto che ne vengono realizzati svariati sequel più o meno riusciti. La Rodriguez partecipa ad alcuni di essi, confermando la sua efficacia. Disponibile su Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon`Prime Video, NOW.

Avatar (2009)

Avatar: Il nuovo trailer del film diretto da James Cameron

Essere scelta nel cast del più grosso successo della storia del cinema prima dell'arrivo degli Avengers è il fiore all’occhiello della carriera di Michelle Rodriguez. Anche perché James Cameron non è di certo un cineasta che compone il suo cast a caso. Avatar è uno spettacolo quasi definitivo, la congiunzione tra narrazione e meraviglia dell’immagine portata ai massimi risultati. Un progetto titanico e portentoso, un spettacolo per gli occhi e per la mente. Candidato all’Oscar per il miglior film e la regia, vincitore di tre premi tecnici. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon`Prime Video, Disney +.

Widows - Eredità criminale (2018)

Widows - Eredità Criminale: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Bella, bellissima partecipazione al thriller tutto al femminile (o quasi) diretto da Steve McQueen. Teso e magnificamente organizzato nello sviluppo di storia e personaggi, Widows - Eredità criminale regala alla Rodriguez un ruolo sfaccettato e profondo che l’attrice interpreta con enorme adesione. La sua prova è senz’altro la migliore della sua carriera, e forse più efficace anche delle co-protagoniste Viola Davis ed Elizabeth Debicki. A chiudere il cast di spessore anche Cynthia Erivo, Colin Farrell, Daniel Kaluuya, Liam Neeson e Robert Duvall. Uno dei film di genere più tesi ed elettrizzanti del 2018. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon`Prime Video.

Alita: Angelo della battaglia (2019)

Alita: Angelo della battaglia: Terzo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Altra interpretazione in performance-capture per l’adattamento dall’omonimo videogioco che doveva essere diretto ancora da James Cameron ma è passato poi a Robert Rodriguez, con cui la Rodriguez aveva già girato Machete. Alita: Angelo della battaglia si rivela un film altamente spettacolare e con un cuore palpitante, ottimamente interpretato tra gli altri dai premi Oscar Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Christoph Waltz. Non ha avuto il successo che meritava, la confezione è visivamente originale e i personaggi ben sviluppati. Un piccolo cult-movie dei nostri tempi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon`Prime Video.