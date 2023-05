Fast & Furious - Vin Diesel conferma lo sviluppo di alcuni spin-off (ma senza Michelle Rodriguez)

News Cinema

Vin Diesel ha confermato di essere al lavoro su alcuni spin-off della saga Fast & Furious, destinati ad ampliare il longevo franchise con numerose storie collaterali. Scopriamo dunque cosa ha dichiarato.

Fast X è attualmente nelle sale di tutto il mondo, ma Vin Diesel pensa già a come poter trasformare il longevo franchise in un universo cinematografico in espansione. La saga principale è infatti destinata a concludersi con il - probabile 12° capitolo -, mentre alcuni storici membri del cast sono pronti a voltare pagina. In queste ore, Diesel - protagonista e produttore di Fast & Furious - ha quindi rassicurato i propri fan, confidando di essere al lavoro - ormai da anni - su alcuni spin-off.

Fast X - Vin Diesel svela i primi dettagli degli spin-off

Durante un evento benefico organizzato da Charlize Theron, Vin Diesel ha dunque confidato - ai microfoni di Variety - gli spin-off ai quali sta lavorando, che verranno lanciati non appena terminerà la saga principale:

Ho iniziato a sviluppare lo spin-off al femminile già nel 20017, insieme ad altri spin-off. Non appena realizzeremo il capitolo finale, inizieremo a lavorare al lancio di questi progetti.

Secondo la star, il franchise è infatti "abitato" da tantissimi personaggi, alcuni dei quali sono riusciti, però, a ritagliarsi pochissimo spazio nel corso degli anni. Il bacino di storie da raccontare in eventuali spin-off è dunque - potenzialmente infinito. A questi progetti collaterali pare non essere interessata Michelle Rodriguez - presenza fondamentale del franchise sin dal primo capitolo -, pronta a passare il testimone alle "nuove generazioni":

Si passa il testimone. Ci si siede sul sedile posteriore e si diventa passeggeri. Quando arriva la nuova generazione devi farlo: è l'unica strada per fare in modo che siano loro a definire il futuro.

Le parole di Michelle Rodriguez lasciano dunque intendere un maggior coinvolgimento delle new entry del cast, pronte a prendere le redini del longevo franchise. Brie Larson - interprete di Tess, la figlia di Mr. Nobody - ha già manifestato interesse per uno spin-off al femminile, in cui potrebbe essere affiancata dalle tantissime star della saga - Natalie Emmanuel, Charlize Theron, Jordana Brewster, Helen Mirren, Rita Moreno, Daniela Melchior e Gal Gadot, il cui inaspettato ritorno è avvenuto in Fast X. Al progetto potrebbe poi prendere parte anche Meadow Walker - figlia del compianto Paul -, già apparsa nel lungometraggio attualmente al cinema in un piccolo ruolo. Non resta quindi che scoprire in che modi e con quali storie il franchise di Fast & Furious è destinato ad espandersi.