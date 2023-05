Fast X: il video con l'intervista a Vin Diesel e agli altri attori sul red carpet di fronte al Colosseo

News Cinema

Il Tempio di Venere, di fronte al Colosseo, è stato il teatro della premiere mondiale di Fast X. In questo video abbiamo intervistato alcuni degli attori presenti sul tappeto rosso.

Con una spettacolare anteprima mondiale organizzata a Roma di fronte al Colosseo, Fast X ha dato il via al tour promozionale a ridosso dell'uscita al cinema del decimo capitolo della saga. È il 18 maggio il giorno in cui questo nuovo appuntamento con l'action sopra le righe, marchio di fabbrica di Fast & Furious, arriverà nelle sale. Intanto Universal Pictures non ha badato a spese per portare in Italia quasi l'intero cast del film, oltre a un cospicuo entourage di persone tra publicist, tecnici e producer.

Coming Soon era presente sul red carpet e quello qui sotto è il video con le interviste ad alcuni attori di Fast X, tra cui il protagonista e produttore della saga Vin Diesel.



Fast X: Il Video dal Red Carpet dell'Anteprima Mondiale a Roma - HD

Fast X: trama e trailer del decimo film della saga