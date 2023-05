Fast X, video intervista a Charlize Theron, Brie Larson e Michelle Rodriguez

News Cinema

Nei primi giorni del tour promozionale di Fast X, quasi tutto il cast è atterrato a Roma per la premiere mondiale del film. Nell'intervista con Charlize Theron, Brie Larson e Michelle Rodriguez abbiamo parlato di scene d'azione e di ostacoli da superare.

Avete già visto il nuovo Fast & Furious appena sbarcato nelle sale cinematografiche? Nei primi due giorni di programmazione Fast X ha attirato 288 mila spettatori per un incasso di 2,3 milioni di euro (dati Cinetel). Come si vede dal trailer, parte dell'azione del film si svolge a Roma dove sono state effettuate le riprese la scorsa estate. Anche le città di Genzano e Torino sono state location in cui la troupe allestito sequenze spettacolari, fungendo da controfigura della capitale. Chi vede il film e ha familiarità con le strade di Roma e Torino, può sorridere di fronte al lavoro di cucitura di movimentati inseguimenti d'auto che geograficamente avvengono a 700 km di distanza e che la finzione cinematografica rende parte di un unico immaginario percorso.

Alcuni giorni fa si è svoltaproprio a Roma l'anteprima mondiale di Fast X. Il cast era quasi al completo sul tappeto rosso allestito al Tempio di Venere, la parte sopraelevata dei Fori Imperiali che affaccia sul Colosseo. Il giorno prima sono state organizzate le interviste televisive ed è in questa circostanza che abbiamo incontrato la veterana della saga Michelle Rodriguez, l'acquisizione degli ultimi anni Charlize Theron e la nuova arrivata Brie Larson. Con le attrici abbiamo parlato di sequenze d'azione e di ostacoli da superare nella vita i quali, spesso, sono posti da noi stessi.



Fast X: La nostra intervista a Brie Larson, Charlize Theron e Michelle Rodriguez - HD

Fast X: trama e trailer del 10° film della saga

Diretto dal regista francese Louis Leterrier, che ha sostituito Justin Lin dopo una settimana dall'inizio delle riprese, Fast X inizia con un prologo legato agli eventi di Fast & Furious 5. Il nemico di questa nuova avventura è Dante, interpretato da Jason Momoa, che ha efferati piani di vendetta nei confronti della furiosa "famiglia". L'azione si sposta da Los Angeles a Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide. Dom Toretto, sempre interpretato da Vin Diesel, non immagina che tra gli obiettivi finali del folle ci sia anche suo figlio di 8 anni. La famiglia si ritrova divisa e ognuno deve cercare di salvarsi, prima di ricongiungersi agli altri.