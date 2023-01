I migliori film in streaming di John Carpenter, genio a cui il cinema deve (ancora) molto

News Cinema

L'autore di Halloween - La notte delle streghe e La cosa compie oggi 75 anni. Ecco alcuni dei grandi film in streaming che hanno reso la sua carriera straordinaria.

John Carpenter è uno di quegli autori di cui si può tranquillamente dire che, se non fosse esistito, il cinema sarebbe stato diverso. E non parliamo soltanto del produzioni americane di genere, quello che ha contribuito a cambiare in maniera fondamentale e perentoria con una visione e una filosofia uniche. John Carpenter ha dimostrato come un tipo di cinema preciso, personale ma anche capace di andare incontro al grande pubblico fosse non soltanto possibile, ma addirittura auspicabile. Molti dei grandi cineasti che oggi dirigono megaproduzioni - penso in particolar modo a James Cameron - devono al regista che compie oggi 75 anni molto, se non tutto. Eccovi dunque i cinque film in streaming che abbiamo selezionato per celebrare la sua carriera monumentale. Tenete purtroppo conto che mancano nelle piattaforme due suoi film fondamentali come 1997: Fuga da New York (1981) e Vampires (1998), che altrimenti avremmo inserito senza pensarci due volte. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da John Carpenter

Distretto 13: le brigate della morte

Halloween - La notte delle streghe

La cosa

Starman

Grosso guaio a Chinatown

Distretto 13: le brigate della morte (1976)

Il primo grande successo di Carpenter è una rivisitazione coraggiosa e sfrontata del western, che viene mescolato con audacia all’action, allo zombie-movie creato da George A. Romero, a mille altre influenze messe insieme da un occhio unico. Distretto 13: le brigate della morte possiede un’energia cinematografica inusitata, lavorando con il non visto capace di creare una tensione filmica di prima qualità. Film di culto appassionante e irruento. Disponibile su Apple Itunes.

Halloween - La notte delle streghe (1978)

Halloween - La notte delle streghe: Trailer Ufficiale versione restaurata e rimasterizzata - HD

Che altro scrivere su Halloween - La notte delle streghe? Il film che ha riscritto il thriller/horror ponendo le basi per tutto il genere a seguire. Carpenter adopera la macchina da presa in maniera grandiosa, voyeuristica, andando oltre Alfred Hitchcock e sconfinando nel mito. Jamie Lee Curtis diventa immediatamente la scream queen per antonomasia, e Michael Myers incarna il Male inarrestabile e incomprensibile al meglio. Con una sequenza iniziale che ancora oggi detta legge. Epico e sconfinato. Disponibile su Apple Itunes.

La cosa (1982)

Il capolavoro di John Carpenter arriva troppo presto, con Hollywood e il cinema in generale che non sono pronti per “vedere” il mostro che tanto bene Alien aveva saputo nascondere. E Carpenter invece sciorina l’orrore, la metamorfosi, la paranoia in un crescendo cinematografico senza precedenti. La cosa possiede tutto il necessario per essere film di confine, prima di tutto effetti speciali innovativi e votati al realismo dell'orrore. Kurt Russell è capitano di un cast di attori perfetti. Film pazzesco, terrificante, emozionante. Durissimo da metabolizzare. Ma indispensabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Starman (1984)

Starman: Il trailer del film di John Carpenter

Uno dei pochi film su commissione, interpretato però ovviamente alla sua maniera. Perché Carpenter è un lungometraggio che ha molto a che fare con La cosa, ne ribalta il tono e l’estetica ma ne conserva in filigrana la tensione verso l’ignoto. Il resto lo fa un Jeff Bridges pazzesco, giustamente premiato con la nomination all’Oscar come miglior attore. E sappiamo quanto sia difficile ottenerla per un film di fantascienza…Starman commuove e inquieta in un mix davvero riuscito, qualcosa di difficile trovare al giorno d’oggi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Grosso guaio a Chinatown (1986)

Escursione nella commedia fantastica con i soliti effetti speciali pazzeschi e un gusto per il gioco fracassone che non avevamo mai visto in precedenza nel cinema di Carpenter, almeno non in questa misura. Sia ben chiaro, l’autore ha sempre volto divertirsi col suo cinema, ma esplicitarlo in tale dimensione è una novità. Grosso guaio a Chinatown è una giostra spassosa e ritmata, con un finale in crescendo semplicemente iperbolico. Un divertimento assicurato, scoppiettante e gioioso. Un piacere per lo spirito, gli occhi e la mente. grande John Carpenter!!!Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.