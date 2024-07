I migliori film in streaming di Channing Tatum, protagonista di Fly me to the Moon: le due face della luna

News Cinema

Abbiamo selezionato per voi cinque film in streaming interpretati da Channing Tatum, il quale fa coppia con Scarlett Johansson nella nuova commedia "spaziale".

Dal momento che torna al cinema con la commedia Fly Me to the Moon: le due facce della luna, di cui è protagonista insieme a Scarlett Johansson, vogliamo dedicare i consueti cinque film in streaming al simpatico Channing Tatum, uno degli attori che nell’ultimo decennio in particolare ha trovato il successo di critica e pubblico sfruttando al meglio del qualità a disposizione. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Channing Tatum

Magic Mike

21 Jump Street

Sotto assedio - White House Down

Foxcatcher

La truffa dei Logan

Magic Mike (2012)

Magic Mike: Il trailer italiano del film di Steven Soderbergh

Successo tutto personale per Tatum alla sua prima collaborazione con Steven Soderbergh. Film fortemente voluto dal suo protagonista, Magic Mike sotto la confezione testosteronica e ammaliante possiede uno sguardo pessimista sull’America che guarda al presente senza considerare mai il futuro. Matthew McConaughey, Olivia Munn, Matt Bomer e gli altri concorrono a creare un mix di sex-appeal e riflessione profonda davvero azzeccato. Film completo, che strizza l'occhio al grande pubblico per raccontargli una storia tutt’altri che edificante. Come sempre Soderbergh riesce nel suo gioco di prestigio…Disponibile su Sky, Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

21 Jump Street (2012)

21 Jump Street: Il trailer italiano del film

La commedia d’azione che vede Tatum come coprotagonista insieme a Jonah Hill è una delle cose maggiormente spassose prodotte da Hollywood negli ultimi vent’anni. Phil Lord e Chris Miller mettono insieme la versione cinematografica della celebre serie televisiva con Johnny Depp (cammeo geniale nel film) e ne fanno un film scoppiettante, a tratti davvero irresistibile. 21 Jump Street è un concentrato pirotecnico di divertimento fracassone e allo stesso tempo intelligente. Nel cast anche Dakota Johnson e un Ice Cube portentoso. Ogni volta che lo vediamo si ride a crepapelle. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Sotto assedio - White House Down (2013)

Sotto Assedio - White House Down: Il nuovo trailer italiano del film in HD

Se dietro la macchina da presa c’è Roland Emmerich, lo spettacolo iperbolico non può che essere assicurato. Insieme al Presidente Jamie Foxx Tatum forma una coppia ben affiatata che si muove tra le macerie di una Casa Bianca distrutta dai terroristi. Maggie Gyllenhaal e James Woods impreziosiscono il cast di Sotto assedio - White House Down, action strabordante che conquista il pubblico ma non più di tanto, ed è un peccato perché tutto sommato si tratta di un film divertente, ben organizzato, con un paio di messaggi poi non così scontati. Spettacolo vorticoso e ironico, uno dei migliori organizzati da Emmerich. Disponibile su Sky, Rakuten TV, Gogole Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Foxcatcher (2014)

Foxcatcher: Il trailer italiano del film - HD

Il film migliore realizzato da Channing Tatum e di gran lunga. Tratto da una tragica storia vera di ossessione che diventa follia omicida. Foxcatcher viene diretto da Bennett Miller con una freddezza stilizzata di enorme potenza espressiva. Steve Carell e Mark Ruffalo vanno a nomination all’Oscar, ma Tatum di certo non sfigura, tutt’altro. Nel cast anche un’efficacissima Sienna Miller e la leggenda vivente Vanessa Redgrave. Svariate nomination all’Oscar compresa quella per la miglior regia, strameritata. Film tagliente e di bellezza impossibile da descrivere. Bisogna vederlo per convincersene. Scioccante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

La truffa dei Logan (2017)

La Truffa dei Logan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il ritorno con Steven Soderbergh arriva grazie a uno degli heist-movie più divertenti dei nostri tempi, che vede tre fratelli lievemente folli e super-carismatici mettere in molto un colpo ben assestato con la complicità di un istrionico Daniel Craig. Insieme a Tatum, Adam Driver e Riley Keough dimostrano di divertirsi un mondo nei rispettivi ruoli, e fanno de La truffa dei Logan un lungometraggio assolutamente divertente, con scene magnificamente scritte e un finale a sorpresa che mette tutti d’accordo. Uno dei migliori film dell’autore da vent’anni a questa parte, una specie di Ocean’s Eleven proletario ma altrettanto accattivante. Da non perdere assolutamente. Disponibile su, Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video..