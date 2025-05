News Cinema

Il grande attore candidato nove volte all'Oscar torna nelle nostre sale nell'horror che promette brividi a catinelle. Ripercorriamo al sua gloriosa carriera con cinque film in streaming.

A prescindere molto probabilmente dal risultato artistico del film stesso, vedere Al Pacino in un horror come L’esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual sarà verosimilmente uno spasso, almeno per chi ama l’istrionismo sopra le righe che il tono del film consente agli interpreti. Sfruttando dunque l’arrivo nelle sale italiane di questo titolo, vogliamo ripercorrere la carriera dell’attore candidato a ben nove premi Oscar proponendovi cinque dei suoi leggendari film in streaming. Buona lettura.

I migliori film in streaming di Al Pacino, protagonista di L’esorcismo di Emma Schmidt - The Ritual

Il Padrino

Il Padrino - Parte II

Quel pomeriggio di un giorno da cani

Heat - La sfida

The Irishman

Il Padrino (1972)

Il Padrino: Trailer Ufficiale 50° anniversario - HD

Prima nomination all’Oscar - in questo caso come non protagonista - per il primo capitolo della saga criminale diretta da Francis Ford Coppola. Il padrino diventa un caso prima letterario e successivamente cinematografico, sbaragliando qualsiasi record d’incasso. Il Michael Corleone di Pacino è il vero nodo emotivo dell’intera vicenda, il suo passaggio da ex-militare restio ad abbracciare il mondo del padre Vito (Marlon Brando) a capo dell’organizzazione mafiosa è un percorso tragico e immortale. Oscar per il film, l’attore protagonista e l’adattamento scritto col regista insieme a Mario Puzo. Approccio da opera lirica di Coppola. Lungometraggio epocale. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW, Paramount +.

Il Padrino - Parte II (1974)

Il Padrino - Parte II: Trailer Ufficiale Italiano della versione restaurata per il 50° anniversario del Film - HD

Il passaggio a protagonista offre a Pacino la possibilità di raccontare la discesa all’inferno personale di Michael, un un sequele che è incredibilmente migliore del primo capitolo, freddo e stilizzato, rarefatto eppure caldissimo nei flashback che vedono protagonista Robert De Niro nel ruolo di Vito da giovane. Il Padrino - Parte II e` quasi sicuramente il migliore sequel mai realizzato, e vince altri sei premi Oscar tra cui ancora miglior film e stavolta anche regia. Le dissolvenze incrociate tra giovane padre e figlio allo sbaraglio sono da storia del cinema. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW, Paramount +.

Quel pomeriggio di un giorno da cani (1975)

Dopo averlo diretto in Serpico, Sidney Lumet richiama Al Pacino insieme a John Cazale come rapiti da strapazzo in una banca di Brooklyn. Quel pomeriggio di un giorno da cani è un heist-movie più umano e mirabolante della storia del cinema, un concentrato di verismo cinematografico che spesso sfocia nei toni della commedia di costume. Chris Sarandon partecipa a questa baraonda commovente e drammatica. Oscar per la sceneggiatura, quarta candidatura di fila per Pacino, febbrile e sfrontato. Forse la sua interpretazione più istrionica, ma mai gratuita. Altro titolo di culto nella sua filmografia. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Heat - La sfida (1995)

Heat - La Sfida: il trailer del film

Il leggendario crime-movie losangelino diretto da Michael Mann vede Pacino sfidare la gang di rapinatori capitanata da Robert De Niro. Heat - La sfida è una ballata torrenziale tragica sul destino dell’essere umano, che riserva alcune sequenze di azione straordinarie ma ancor più lo sono le definizione dei personaggi. Val Kilmer, Tom Sizemore, Diane Venora, Ashley Judd, Natalie Portman e tutti gli altri sono magnifici, ma i due protagonisti rimangono dentro il cuore. E secondo noi Pacino è anche migliore del suo altrettanto grande co-protagonista…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

The Irishman (2019)

The Irishman: Il Trailer Finale Italiano del Film - HD

Ancora De Niro e Pacino, che si diverte un mondo a interpretare Jimmy Hoffa ed è la parte da commedia di costume dell’intera operazione. Alla regia questa volta però c’è Martin Scorsese, che realizza The Irishman come dissertazione divertita e malinconica su tutto il suo cinema di gangster passato. Joe Pesci, Stephen Graham, Harvey Keitel e il resto di un cast glorioso fanno del film un “mostro” godibilissimo e complesso da decifrare. Ovviamente arrivano tantissime nomination agli Oscar, compresa quella per Pacino come fantastico non protagonista.Disponibile su Netflix.