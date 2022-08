I migliori film in streaming del genio di Tim Burton

News Cinema

Compie oggi 64 anni l'autore di Edward mani di forbice e Il mistero di Sleepy Hollow. Ecco i film in streaming che lo hanno reso un'icona del cinema fantastico.

Come oggi 64 anni Tim Burton, un cineasta che come nessun altro ha segnato la mia gioventù. Con la sua capacità di portare una visione assolutamente personale e malinconica dentro il cinema fantastico - anche mainstream e attraverso produzioni con grossi budget - Burton ha realizzato alcuni tra i capolavori di questo genere. Ecco i cinque film in streaming che reputo tra i migliori di una carriera ammirevole. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da Tim Burton

Beetlejuice - Spiritello porcello (1988)

Beetlejuice - Spiritello porcello: I titoli di testa del film

Il film che lancia la carriera di Tim Burton come autore vero di cinema fantastico è una commedia con fantasmi dal ritmo scqtenato, che vede protagonisti Geena Davis, Alec Baldwin, Winona Ryder e ovviamente lo strabordante Michael Keaton nel ruolo principale. Beetlejuice - Spiritello porcello possiede un lavoro su scenografie e costumi favoloso, marchio di fabbrica del cinema futuro del cineasta. Momenti memorabili come la cena che diventa possessione di gruppo. Un classico stravagante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Batman (1989)

Il film che ha “inventato” i cinecomic, una trasposizione del supereroe della DC che mette al servizio di attori e storia una messa in scena a tratti portentosa. Batman cattura soprattutto per la grandiosa interpretazione di Jack Nicholson, che interpreta un Joker affascinante e gioioso, orribile e seducente. Michael Keaton gli tiene testa con un Uomo Pipistrello in chiaroscuro, con un costume fantastico. Kim Basinger c'entra pochino, ma tant’è. Film che è molto migliorato col passare degli anni, segno che il cuore e le idee ci sono. Iconiche le musiche di Danny Elfman. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Edward mani di forbice (1990)

Edward mani di forbice: Il trailer italiano del film di Tim Burton

Il capolavoro di Tim Burton, una delle favole più commoventi e meglio concertate della storia del cinema. Johnny Depp nel ruolo del protagonista è perfetto, la sua mimica precisa e dolorosa, che gli regala la miglior interpretazione di una carriera meravigliosa. Edward mani di forbice è un film per adulti e bambini, una parabola sulla gentilezza che non si può dimenticare. Ancora la Ryder, Alan Arkin, Dianne Wiest e molti altri caratteristi - insieme al grande Vincent Price - a completare un cast da inchino. Film magistrale, coraggioso, appassionato. Perfetto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Il mistero di Sleepy Hollow (1999)

Il Mistero di Sleepy Hollow: Il trailer del film di Tim Burton

Il lungometraggio visivamente più folgorante di Burton, grazie alla fotografia di Emmanuel Lubezki e alle magnifiche scenografie. Ancora un Johnny Depp in grande forma conduce un cast magnifico per una favola gotica di grandissimo impatto cinematografico. Christina Ricci e un Christopher Walken portentoso sono perfetti alfieri per un film vibrante, esteticamente raffinato, lucido nell’esposizione della vita interiore dei personaggi. Il mistero di Sleepy Hollow è uno dei capolavori indiscussi di Burton, da rivedere ogni volta col cuore in gola. Disponibile su CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video

Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street (2009)

In questo musical oscuro e sanguinolento Tim Burton ci offre una variazione sul tema nerissima e appassionante. Un Johnny Depp da nomination all’Oscar e una Helena Bonham Carter altrettanto in vena sono protagonisti di Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street, elegia morbosa del loser che ritrova il suo spirito nella vendetta. Scene di grande impatto visivo per un film che rende omaggio a Mario Bava e Lucio Fulci. Oscar per le scenografie al grande Dante Ferretti. Opera sontuosa di Tim Burton. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.